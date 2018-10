Französin erklimmt in Rekordzeit alle 4.000-Meter-Alpen-Berge

Nach einem Sturz fasst Liv Sansoz einen Entschluss: Sie will alle 4.000-Meter-Berge in den Alpen besteigen. Das gelingt ihr, ohne Lift und in Rekordzeit - und trotz Schnee, Eis und Sturm.