Video: Die Chancen für Olympische Spiele an Rhein und Ruhr

Aktuelle Stunde. . 06:08 Min. . WDR.

Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 sollen an Rhein und Ruhr stattfinden. Die jüngsten Bewerbungen deutscher Städte scheiterten an der fehlenden Akzeptanz der Bürger. Wie sieht es für die Spiele in 13 Jahren aus? Fragen an Sportmanager Michael Mronz. | video