Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:39 Min. . ARD.

Fußball-Bundesliga: Leverkusen verpasst Tabellenführung nach 0:3 in Frankfurt, 2. Liga: Aue rückt ran an die Aufstiegsplätze, Internationaler Fußball: Bulgarien-Trainer Balakow tritt zurück, Bahnrad: Erstes Gold für deutsches Team bei EM in den Niederlanden | audio