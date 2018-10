Der Surf-Exot vom Tempelhofer Feld

Mittagsmagazin | 25.10.2018 | 02:52 Min. | Verfügbar bis 25.10.2019 | Das Erste

Afridun Amu ist 31 Jahre alt, gebürtiger Afghane aus Kabul und lebt seit zehn Jahren in Berlin. Gerade arbeitet er an einer Dokumentation über das Surfen in Afghanistan, dafür ist er extra in sein Heimatland gereist.