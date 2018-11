Abenteuer Wildwasser: Rafting-WM in Argentinien

Sportschau | 12.11.2018 | 00:54 Min. | Verfügbar bis 12.11.2019 | Das Erste

Die Weltmeisterschaft des Internationalen Raftingverbandes fand in diesem Jahr in Argentinien statt. Auf dem Aluminé River traten Viererteams in den Disziplinen Sprint, H2H, Slalom und Down-River gegeneinander an.