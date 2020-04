In eine andere Richtung dürfte es am Freitag (24.04.2020) beim Europäischen Handball-Bund gehen. Die EHF hat für ihr Final Four der Champions League in der Kölner Arena schon den 28./29. Dezember ins Auge gefasst. Nun geht es darum, einen Konsens über die weitere Austragung der "Königsklasse" und den Weg nach Köln zu finden. Der EHF-Cup mit dem bisher für den 29./30. August in Berlin geplanten Final Four soll ebenfalls zur Sprache kommen.

Auch über die kommende Saison dürfte an dieser Stelle bereits gesprochen werden, da es international bei einem Champions-League-Finale im Dezember frühestens im Februar nach der WM in Ägypten losgehen könnte.