Die Ergebnisse der Heinsberg-Studie hätten maßgeblich zu den politischen Entscheidungen und damit auch zu den Lockerungen beigetragen. " Wir haben die letzten Wochen gesehen, dass gerade das Thema Fußball, wann startet die Bundesliga wieder, ein Riesenthema gewesen ist. Da fehlt mir manchmal die Verhältnismäßigkeit ", sagt die SPD -Politikerin und fragt: "Ist es richtig, beim Profifußball sich solche Gedanken zu machen? Der Ministerpräsident ist ja auch mit seinem bayerischen Kollegen Söder beim Thema Bundesligastart sehr schnell vorgeprescht. Und dabei reden wir in Nordrhein-Westfalen immer noch darüber, wann Schulen starten können – das finde ich unverhältnismäßig."

Drehbuch für die Inszenierung der Studie

Mronz hat sich auf sportschau.de-Anfrage nicht dazu geäußert, ob er mit seiner Agentur "Storymachine" an der Heinsberg-Studie mitgearbeitet habe, um eine Botschaft zu platzieren, von der er als Sportmanager profitiert. Wäre es so, dann hätte es ihm zumindest kurzfristig nicht genutzt: Das CHIO in Aachen und das ebenfalls von ihm vermarktete Tennisturnier in München sind inzwischen abgesagt.

Wichtige Indizien zur Arbeit von "Storymachine" bei der Heinsberg-Studie liefert ein 22-seitiges internes PR-Konzept. Laut der Wirtschaftszeitschrift "Capital" wurde es – während die Forschungsarbeiten liefen – an mögliche Sponsoren verschickt. Es lese sich wie eine Art Drehbuch für die Inszenierung der Studie und der erhofften Ziele, heißt in dem Bericht.

In dem PR-Konzept wurden vor der Veröffentlichung der eigentlichen Forschungsergebnisse Ziele und Botschaften benannt, die erreicht und transportiert werden sollen. Im sogenannten Drei-Phasen-Konzept heißt es etwa, dass es sich bei der Heinsberg-Studie um eine wissenschaftliche Studie handele, die repräsentativ für die "Gesamtbevölkerung" sei. Man forsche vor Ort "mit dem klaren Ziel, (…) die Situation entlang wissenschaftlicher Erkenntnisse so schnell wie möglich wieder zu normalisieren" .

Steuerung der Politik?

Die Karlsruher Professorin für Wissenschaftskommunikation, Annette Leßmöllmann, kritisierte gegenüber dem ARD -Magazin "Kontraste" die Tätigkeit von "Storymachine" für die Heinsberg-Studie: "Es ist der Eindruck zurückgeblieben in diesem Protokoll, dass da schon vorher die Ergebnisse bekannt waren und schon vorher auf diese Ergebnisse hin agiert wurde, um die Botschaft in die Öffentlichkeit zu bringen: Die Lockerung des Lockdowns ist eine gute Sache, und wir werden euch Fakten liefern. Dieses Versprechen kann von der Wissenschaft eigentlich nicht gemacht werden“.

Kritiker wie die SPD-Politikerin Philipp sagen: "Wenn von vornherein klar war, wie die Studie abläuft und was nach außen getragen wird, dann wird der Eindruck erweckt, dass ein PR-Konzept bestimmt, wie Politik zu laufen hat“ .

Partner aus dem Sport? Fragen bleiben unbeantwortet

"Storymachine" gibt es seit 2018. Sportmanager Mronz sowie Kai Diekmann, Ex-BILD-Chefredakteur, halten jeweils 40 Prozent Anteile am Unternehmen, Philipp Jessen (früher beim STERN) hält 20 Prozent. Unternehmenszweck von "Storymachine" ist laut "Moneyhouse"-Wirtschaftsinformationen: " Die strategische Beratung von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Trägern in Fragen der Kommunikation, (...) die Generierung von Content und deren Distribution über Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter“ .

"Storymachine" hat nach eigenen Angaben wichtige Player in Deutschland unter Vertrag, hält die Namen der Unternehmen aber geheim. Die "Storymachine"-Inhaber um Diekmann und Mronz dementieren jegliche Einflussnahme auf die Forschungsergebnisse. "Storymachine" hätte die Ergebnisse der Studie nur dokumentiert, die Ergebnisse selbst seien aber unabhängig entstanden.

"Storymachine" äußerte sich auf sportschau.de-Anfrage nicht dazu, ob auch kommerzielle Sportunternehmen zum Kundenstamm der PR-Firma gehören. Auch auf die Frage, ob die Mitarbeit an der Heinsberg-Studie neben den bekannten Partnern auch von solchen aus dem Sport unterstützt wurde, äußerte sich die Agentur nicht.

Laschet und Mronz trommeln für "Rhein Ruhr 2032"

Mronz konzentriert sich inzwischen fast vollständig auf "Storymachine" und das Rhein-Ruhr 2032-Projekt. An seiner Sportagentur "MMP" hält er inzwischen nur noch zehn Prozent Anteile. Für "Storymachine" war Mronz das Bindeglied zum Virologen Streeck. Ob er auch einen Kontakt zu seinem Bekannten, dem NRW-Ministerpräsidenten Laschet, in dieser Angelegenheit hergestellt hat?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

In diesem Zusammenhang schreibt die Staatskanzlei in ihrer Antwort auf die kleine Anfrage der SPD, die Landesregierung habe von der Zusammenarbeit von Streeck und "Storymachine" über die Facebook-Seite von "Storymachine" erfahren und keinen Anlass gesehen einzugreifen, um auf die Öffentlichkeitsarbeit eines Wissenschaftlers Einfluss zu nehmen.

Mronz äußerte sich auf Anfrage von sportschau.de auch nicht dazu, ob er persönlich mit Laschet gesprochen habe, als sich die Arbeit seiner PR-Agentur an der Heinsberg-Studie anbahnte. SPD-Politikerin Philipp nennt es "zumindest auffällig" , dass die Namen Michael Mronz und Armin Laschet auch bei der Heinsberg-Studie wieder zusammen auftauchen. Laschet und Mronz mit seiner Initiative "Rhein-Ruhr City 2032" rühren seit Monaten die Werbetrommel, um die Olympischen Spiele 2032 nach Nordrhein-Westfalen zu holen.

Ob "Storymachine" mit der Landesregierung auch im Zuge der Olympiabewerbung 2032 zusammenarbeitet? Und ob es in der Privatinitiative "Rhein Ruhr 2032" auch Partner gibt, die ebenfalls bei "Storymachine" unter Vertrag stehen? Auch auf diese Fragen reagierte Michael Mronz, Deutschlands wohl bekanntester Sportmanager, nicht.

Accounts nahezu inaktiv

Als Hendrik Streeck Anfang Mai das Ergebnis der Heinsberg-Studie präsentierte, blieb die PR-Agentur übrigens so gut wie unsichtbar. Die Ergebnisse verkündete Streeck der Presse in seinem Bonner Labor. Sie sind noch nicht "peer reviewed", also von anderen Wissenschaftlern überprüft. Die Aussagekraft der Heinsberg-Studie für ganz Deutschland wird in der Fachwelt stark angezweifelt. Auf eine Pressekonferenz – so wie bei der Präsentation der Zwischenergebnisse - verzichtete er dieses Mal.