Felix veralbert Bruder Toni Kroos - die Sprüche des Jahres 2018

"Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet."

(Tweet von Felix Kroos zur Leistung seines Bruders Toni beim WM-Spiel gegen Schweden, in dem dieser zwar den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte, aber durch einen Fehlpass auch das Gegentor eingeleitet hatte.)

"Da ist etwas lose zwischen meinen Beinen. Außer dem Naheliegenden. Irgendwas hüpft zwischen meinen Füßen rum. Wäre es das, woran ihr denkt, wäre ich stolz. Aber das ist es nicht."

(Sebastian Vettel im Funk-Gespräch mit der Ferrari-Box)

"Die Schweden sind wie die Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt."

(ARD-Experte Thomas Hitzlsperger mit einem Vergleich über die Spielweise von Deutschlands zweitem WM-Gruppengegner Schweden)

"Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann."

(Nationalspieler Nils Petersen)

Joshua Kimmich

"Ich bin mir sicher, dass Robert weiß, wie wichtig er für uns ist. Mit ihm hat man eine Garantie auf 30 Tore. Wobei letzte Saison waren es, glaube ich, nur 29. Das war ja fast schon enttäuschend."

(Joshua Kimmich über Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski)

"Das sieht auf Schalke gut aus, auch wenn ich das als BVB-Trainer eigentlich gar nicht sagen darf."

(BVB-Trainer Peter Stöger vor dem Revierderby über die Leistungen des Erzrivalen in dieser Spielzeit)

"Ich rufe ihn ab heute Lionel Ito."

(HSV-Innenverteidiger Rick van Drongelen über die Leistung seines Teamkollegen Tatsuya Ito beim 3:2 gegen Schalke 04)

"Ich hoffe nicht, dass es ein Match wird wie FC Bayern gegen den Hamburger SV. Dann sieht es nicht so gut aus für mich."

(Der gebürtige Hamburger Alexander Zverev vor dem Zweitrundenduell bei den Australian Open gegen den Münchner Peter Gojowczyk)

"Bruder, schlag den Ball lang!"

(Aufforderung von Ante Rebic vor dem Pokalfinale an Teamkollege Kevin-Prince Boateng, der daraufhin tatsächlich das 1:0 von Rebic vorbereitete)

"Der Motor brummt wieder, am Fahrgestell müssen wir noch arbeiten."

(Niki Laudas behandelnder Arzt Professor Dr. Walter Klepetko nach der Entlassung des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters aus dem AKH in Wien. Klepetko hatte Anfang August bei Lauda die lebensrettende Lungentransplantation durchgeführt.)

Gary Lineker

"Wer jemals gesagt hat: 'Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher, und am Ende gewinnen immer die Deutschen', hat keine Ahnung und sollte absteigen."

(Englands Fußball-Ikone Gary Lineker nach dem 2:2 Deutschlands gegen die Niederlande bei Twitter. Nach dem Halbfinal-Aus der Engländer im Elfmeterschießen gegen Deutschland bei der WM 1990 hatte Lineker selbst diesen berühmten Spruch der Fußball-Geschichte von sich gegeben.)

"Ich habe zwar meine Meinung, aber die interessiert mich manchmal auch nicht."

(Bayern Münchens Trainer Niko Kovac auf die Frage, was er zu den Plänen von DFB-Präsident Reinhard Grindel sage, die Kollektivstrafe wieder einzuführen)

"Empfehlung für Reisende in Kanada: Thema Eishockey vermeiden."

(Das Auswärtige Amt bei Twitter nach dem 4:3-Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Olympia-Halbfinale gegen Kanada)

"Ich will das Training abwarten, um zu gucken, wie sie aussehen - und damit meine ich nicht die Frisuren."

(Trainer Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim mit Blick auf das Abschlusstraining in Lyon)

"Meiner Meinung nach braucht Werder definitiv mehr Gewicht. Von daher habe ich mich entschieden, dieses Jahr definitiv bei Werder zu bleiben."

(Stürmer Max Kruse schließt Wechsel aus und reagiert bei Facebook auf Berichte, er sei mit einigen Pfund zuviel aus dem Urlaub zurückgekehrt)

"Das Spiel ist zu früh am Samstag. Ich werde vorher nicht in die Kneipe gehen."

(Islands Trainer Heimir Hallgrimsson, der sich mit seinem Team und den Fans gerne mal in Kneipen trifft, vor dem Spiel gegen Argentinien - Anpfiff um 15 Uhr)

"Man kann - übertrieben gesagt - gleichzeitig Auftragskiller und Spielerberater sein."

(UEFA-Präsident Aleksander Ceferin über das oberflächliche Lizenzierungssystem für Spielerberater)

""Welcher Kroos?"

(Felix Kroos nach der Kadernominierung für die Fußball-WM 2018. Der DFB hatte eine Liste nur mit Nachnamen veröffentlicht)

sid | Stand: 28.12.2018, 08:30