Sportstars helfen Kids beim Heimtraining

"Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir gleich loslegen!" Malaika Mihambo hat ein schwarzes Klavier hinter sich stehen, aber das ist nur Kulisse. Im heimischen Wohnzimmer geht es der Weltmeisterin jetzt nicht um Musik, sondern um Sport - zum Mitmachen.

"Feuer, Wasser, Sturm" im Wohnzimmer

Deutschlands "Sportlerin des Jahres" lädt Schüler zur täglichen Übungsstunde auf Youtube quasi zu sich nach Hause nach Oftersheim ein. Das Spiel "Feuer, Wasser, Sturm" steht beispielsweise auf dem Programm, laufen auf der Stelle, Gefahren ausweichen, Schutz am Boden oder an der Wand suchen - alles dabei. Hauptsache: Bewegung.

Der SWR zitiert Mihambo über die Probleme der Coronazeit: "Auch wenn die Eltern sicher versuchen, die allgemeine Unsicherheit von ihnen fernzuhalten - Kinder haben feine Antennen und spüren so etwas dennoch. Wenn ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ihrem Alltag auch in dieser Zeit etwas Struktur zu geben, sie für den Sport begeistern kann, dann möchte ich das gerne machen."

Handstand lernen mit Turn-Ass Nguyen

Für die etwas Ambitionierteren hat Weltklasseturner Marcel Nguyen zusammen mit SWR Sport eine sportliche Herausforderung in fünf Folgen gepackt: Nguyen zeigt, wie man einen Handstand erlernt. Dazu gibt's verschiedene Übungen, die den Bauch oder Rücken trainieren und für Balance sorgen. O-Ton Ngyuen: "So, ich bin schon wieder runter vom Sofa - wenn ihr meine Übungen fleißig macht, könnt Ihr das bald auch!"

Massenhaft Vorbilder gibt es derzeit im Netz auch unter den Fußballprofis - die neue Lieblings-Challenge heißt "Toilettenpapier hochhalten", ob nun Bayerns Jérôme Boateng, seine Klubkameradin Linda Dallmann, Theo Walcott vom FC Everton, Jacynta Galabadaarachchi von West Ham United oder Karim Bensebaini aus Gladbach.

Zustimmung der Eltern fraglich

Was allerdings die Eltern in Zeiten chronischer Knappheit dieses Luxusartikels dazu sagen, wenn den Kids die Rollen beim Jonglieren aufgehen und sich dann als Lose-Blatt-Sammlung durch den Hausflur schlängeln, wäre im Einzelfall zu klären.

Solche Konflikte zu vermeiden, dabei hilft der DFB. Der hat auf seiner Homepage eine ganze Reihe von Anleitungs-Videos eingestellt, die die Technik auch im Kinder-Heimtraining verbessern sollen. Der Verband meint dazu: "Das Dribbeln ist ebenso gut um verschiedene Gegenstände möglich, das Passen und Schießen funktioniert auch gegen verschiedene Wände bzw. auf verschiedene Ziele. Nur auf Scheiben und Fenster sollte man natürlich achten, damit zu den Einschränkungen der Coronakrise nicht auch noch was zu Bruch geht!"

Tägliche Sportstunde mit Alba Berlin

Fitnessstudios haben geschlossen und auch der Sportunterricht fällt aus. Kindern und Jugendlichen, die Sport vermissen, macht Basketball-Bundesligist Alba Berlin ein Angebot. Auf Youtube zeigen Trainerinnen und Trainer Übungen für zu Hause.

Alba-Vizepräsident Henning Harnisch sagt dazu zu rbb24: "All das, was wir normalerweise mit Kindern und Jugendlichen machen - Training, Spiele, Reisen, im Verein, an Schulen, an Kitas - wird auf unabsehbare Zeit nicht möglich sein. Deshalb machen wir jetzt das, was Schulsportexperten ohnehin seit Jahren fordern: eine tägliche Sportstunde, für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen."

Felix für die ganz Kleinen

Die Frühaufsteher versorgt der 30.000 Mitglieder starke und größte Breitensportverein in Hessen - jeden Morgen ab 7.45 Uhr im hr-fernsehen - jeden Morgen mit einem anderen 45-minütigen Kurs. Die Palette reicht von Bauch- und Rückentraining über Intervalltraining bis hin zu Yoga. Damit für jeden etwas dabei ist, richten sich manche der Kurse an Fortgeschrittene, andere an Anfänger.

Felix Neureuther tut etwas für die Kinder.

Auch schon an die Allerkleinsten, aber auch an die Eltern, richtet sich der ehemalige Slalom-Star Felix Neureuther. In der Video-Webserie der BR-Sportredaktion "Fit mit Felix - beweg Dich schlau!" zeigt der Kitzbühel-Champion sogar, wie man Zähneputzen zum Event machen kann - einbeinig oder auch mit der schwachen Hand, um Balance und Koordination zu schulen. Neureuther: "Kinder bewegt euch, hoch vom Sofa und legt das Handy in die Ecke!"

Toni Kroos bittet zur Challenge

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos will seine Fans ebenfalls zu Hause bewegen. Der 30-Jährige präsentiert täglich eine Übung auf Instagram. Als Motivation gibt es Preise, die jeden Tag an einen Teilnehmer der #TonisHomeChallenge gehen.

Stand: 01.04.2020, 08:40