WM-Titel 1990 - Der Weg zum dritten Stern

Sportschau. . 02:10 Min. . Verfügbar bis 07.07.2021. Das Erste.

Vor 30 Jahren setzte sich die deutsche Nationalmannschaft in einem packenden WM-Finale gegen Argentinien durch und wurde zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Der WM-Held von 1990, Andreas Brehme, verrät dabei, an was er vor der Ausführung des Elfmeters dachte.