Audio: Der Sportschau-Olympia-Podcast #12 - Leon Draisaitl und die Sporthighlights 2021

In der ersten Folge des Sportschau-Olympia-Podcasts im Olympia-Jahr 2021 zu Gast: NHL-Star Leon Draisaitl. Außerdem gibt ARD-Experte Dominik Klein einen Ausblick auf die bevorstehende Handball-WM in Ägypten. Tokio-Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet von den Olympia-Vorbereitungen in Japan. | audio