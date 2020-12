Video: Edin Terzic: "Geht darum, unsere Pace auf den Platz zu bekommen"

Sportschau. . 01:46 Min. . Das Erste.

In der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig spricht Dortmunds Trainer Edin Terzic über den Zweitligisten und den Fokus in der Trainingsarbeit nach der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin in der Bundesliga. | video