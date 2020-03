Sportschau am Samstag - wie geht es weiter in der Sportwelt?

Video: IOC hält an Olympia-Planungen fest

Morgenmagazin . . 01:35 Min. . Das Erste.

Das IOC hält weiter an den Planungen für die Sommerspiele in Tokio fest. Nach einer Telefonkonferenz mit Athletenvertretern hieß es, dass noch ein paar Wochen Zeit sei. Es gibt aber auch erste Kritik an dieser Haltung. | video