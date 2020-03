Sportligen und Corona - wie ist der Stand?

Fußball - Bundesliga - Männer: Fortsetzung erwünscht

Am 31. März tagen die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga zur Mitgliederversammlung. Dort wird, aller Voraussicht nach, eine weitere Aussetzung des Spielbetriebs bis mindestens zum 30. April empfohlen, der die 36 Vereine wohl auch zustimmen werden.

Insgesamt ist die DFL aber klar bestrebt, die Saison, wenn möglich, bis zum 30. Juni zu beenden.

Fußball - Bundesliga - Frauen: Viele Fragezeichen

Der Ausschuss Frauen-Bundesligen werde spätestens Anfang nächster Woche in einer weiteren Telefonkonferenz über die nächsten Schritte und Szenarien entsprechend der dann herrschenden Gesamtlage beraten, heißt es. Sicher ist, dass das ursprüngliche Saisonende am 17. Mai nicht gehalten werden kann. Möglicherweise hänge, so Rolf Kutzmutz, Präsident von Turbine Potsdam, die Entscheidung über den Fortgang der Saison auch an der der Mitgliederversammlung der Männer-Bundesliga am Dienstag.

Handball - Bundesliga - Frauen: Abgebrochen

Bei den Handball-Frauen ist die Bundesliga-Saison beendet. Einen sportlichen Absteiger gibt es nicht. Wie die Meisterfrage und die Vergabe der internationalen Plätze geklärt werden soll, soll "zu einem späteren Zeitpunkt" entschieden werden, so die Liga in einer Pressemitteilung.

Handball - Bundesliga - Männer: Entscheidung bis Anfang Mai

Bis mindestens zum 22. April pausiert die Handball Bundesliga der Männer. Das Pokal-Final-Four wurde schon einmal auf den 27. und 28. Juni verlegt. Auch hier gehen die Bemühungen tendenziell dahin, die Saison, sofern umsetzbar, fortzusetzen. Spätestens Anfang Mai soll eine Entscheidung fallen, weil spätestens Mitte Mai der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden müsste, so Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann im "Mannheimer Morgen".

Basketball - Bundesliga - Männer: Viele Spieler schon weg

Mindestens bis zum 30. April ist der Spielbetrieb in der BBL der Männer ausgesetzt. Weil viele Spieler ihre Klubs verlassen haben, um bei ihren Familien zu sein und deren Rückkehr zu einer möglichen Saisonforsetzung nicht gesichert ist, stellt sich hier auch die Frage einer möglichen Wettbewerbsverzerrung - auch hier arbeitet die BBL nach eigenen Angaben an Lösungen. Momentan soll der 30. April auch etwa das Datum sein, an dem eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Basketball - Bundesliga - Frauen:

Die Saison der DBBL wurde am 12. März für beendet erklärt. Fragen nach Meisterschaft, Abstieg und anderen relevanten Aspekten werden noch geklärt.

Eishockey - Bundesligen: Alles eingestellt

Sowohl in der DEL, als auch in der Frauen Bundesliga wurde der Spielbetrieb Anfang März eingestellt. Meister gibt es keinen.

Tennis - Bundesliga - Männer: Noch keine Änderung

Die Bundesliga der Männer soll im Juli beginnen. Aktuell ist noch keine Absage oder Spielplanänderung erfolgt.

Tennis - Bundesliga - Frauen: Saison gestrichen

Die Saison der Frauen wurde kurzum gestrichen - sie hatte noch gar nicht begonnen und hätte im Mai und Juni stattfinden sollen.

Tischtennis - Bundesligen: Saison bis Mitte April ausgesetzt

In den Tischtennis-Bundesligan der Frauen und Männer ruht die Saison bis mindestens zum 17. April. " Sollte sich die Situation im Laufe des Frühjahrs verbessern und die Möglichkeit der Durchführung einer Sportveranstaltung mit oder ohne Zuschauer aus Sicht der Behörden bestehen, werden die Play-offs und das Liebherr TTBL-Finale angesetzt" , heißt es in einer Pressemitteilung.

red | Stand: 29.03.2020, 12:23