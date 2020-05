Ungerechte Sportförderung in Corona-Zeiten?

Einnahmen von mindestens 100.000 Euro sind den Kaufbeurern verloren gegangen. Der Klub hat die Sofort-Hilfe beim Freistaat Bayern von 30.000 Euro beantragt und auch bekommen. Das hat kurzfristig erstmal geholfen. Aber wie es jetzt weitergeht, niemand weiß es. "Wir haben laufende Kosten, wir haben Wohnungen zu bezahlen. Verschiedene Dinge die einfach durchlaufen. Wir haben Verwaltungskosten. Wenn keine Sponsorengelder und Zuschauereinnahmen kommen, ob es uns dann in einem Jahr noch gibt, das kann keiner sagen" , erklärt der Geschäftsführer.

"Eine gewisse Wettbewerbsverzerrung"

Ein bisschen neidisch schauen die Kaufbeurer auf ihre Liga-Konkurrenten aus Sachsen. Dresden, Crimmitschau und die Lausitzer Füchse. Die haben es jetzt einfacher und haben mehr Sicherheit. "Wir werden uns jetzt nicht mokieren und sagen, wir wollen nicht, dass Ihr das macht. Klar, weil wir wären auch froh, wenn wir Hilfe bekämen. Aber natürlich ist das schon eine gewisse Wettbewerbsverzerrung" , sagt der Kaufbeurer.

Einheitliche Unterstützung in ganz Deutschland gefordert

Jetzt, in der Corona-Krise, wünschen sich die Kaufbeurer jedenfalls wie viele andere Klubs auch im Sinne der Chancengleichheit eine einheitliche Unterstützung in ganz Deutschland. Das würde Vereinen wie Kaufbeuren auf alle Fälle helfen. Bis das Hauptproblem gelöst ist. Die fehlenden Zuschauereinnahmen. "Wir können nur ganz oder gar nicht" , sagt Kreitl: "Wenn von der Regierung das Signal kommt, dass bis Ende des Jahres oder bis nächstes Jahr keine Zuschauer zugelassen werden, dann wird es auch so in der Form keine DEL2-Eishockey-Saison geben."

Stand: 01.05.2020, 08:00