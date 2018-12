Montag, 24. Dezember

Fußball - Länderspiele in Doha: Irak - China und Palästina - Iran

Fußball - Türkei, Süper Lig, 17. Spieltag: Antalyaspor - Fenerbahce Istanbul und Akhisar Belediyespor - Konyaspor

Eishockey - NHL , 80. Spieltag: u.a. New York Rangers - Philadelphia Flyers

Basketball - NBA , 66. Spieltag: u.a. Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

Dienstag, 25. Dezember

Fußball - Länderspiel in Doha: Katar - Kirgistan

American Football - NFL , 16. Spieltag: Oakland Raiders - Denver Broncos

Basketball - NBA, 67. Spieltag: u.a. New York Knicks - Milwaukee Bucks

Mittwoch, 26. Dezember

Boxing Day: Klopp muss ran.

Eishockey - DEL , 32. Spieltag: u.a. Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings

Eishockey - Start des Spengler Cups in Davos

Basketball - Bundesliga, 12. Spieltag: u.a. Bayern München - s.Oliver Würzburg

Basketball - NBA, 67. Spieltag: u.a. Utah Jazz - Portland Trail Blazers

Fußball - England, Premier League, 19. Spieltag: Traditioneller Boxing Day u.a. mit FC Liverpool - Newcastle United

Fußball - Italien, Serie A, 18. Spieltag: u.a. Inter Mailand - SSC Neapel

Fußball - Belgien, 1. Liga, 21. Spieltag: u.a. KRC Genk - AA Gent

Fußball - Schottland, Premiership, 20. Spieltag: u.a. Glasgow Rangers - Hibernian Edinburgh

Donnerstag, 27. Dezember

Spengler Cup in Davos

Eishockey - Spengler Cup: Nürnberg Ice Tigers - Davos/Team Canada

Basketball - Bundesliga, 12. Spieltag: u.a. Alba Berlin - Gießen 46ers

Basketball, Euroleague, 15. Spieltag: u.a. FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul

Basketball - NBA, 68. Spieltag: u.a. Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans

Darts - WM , London: 3. Runde und Achtelfinale

Fußball - Länderspiel in Doha: Katar - Algerien

Fußball - England, Premier League, 19. Spieltag: FC Southampton - West Ham United

Fußball - Belgien, 1. Liga, 21. Spieltag: u.a. RSC Anderlecht - KVRS Waasland-Beveren

Freitag, 28. Dezember

Biathlon in der Schalker Arena

Darts - WM, London: Achtelfinale

Biathlon - Spektakel auf Schalke: Abschied von Björndalen/Domratschewa

Ski alpin - Weltcup: Abfahrt der Herren in Bormio

Ski alpin - Weltcup: Riesenslalom und Slalom der Damen in Semmering

Eishockey - Spengler Cup: Davos/Team Canada - Nürnberg Ice Tigers

Eishockey - DEL, 33. Spieltag: u.a. ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG

Eishockey - NHL, 81. Spieltag: u.a. San José Sharks - Anaheim Ducks

Pferdesport - Dressur-Weltcup in Mechelen

Basketball - NBA, 69. Spieltag: u.a. Houston Rockets - Boston Celtics

Basketball - Euroleague, 15. Spieltag: u.a. Fenerbahce Istanbul - Real Madrid

Fußball - Länderspiel in Doha: Jordanien - China

Samstag, 29. Dezember

Skispringen in Oberstdorf

Biathlon - World Team Challenge auf Schalke

Skispringen - 67. Vierschanzentournee, Oberstdorf: Qualifikation der Herren

Ski nordisch/Langlauf - Weltcup Tour de Ski

Ski alpin - Weltcup Damen Slalom in Semmering

Ski alpin - Weltcup Herren Super G

Darts - WM, London: Viertelfinale

Basketball - Bundesliga, 13. Spieltag: u.a. Eisbären Bremerhaven - Alba Berlin

Basketball - NBA, 70. Spieltag: u.a. Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers

Fußball - England, Premier League, 20. Spieltag: u.a. FC Liverpool - FC Arsenal

Fußball - Schottland, Premiership, 21. Spieltag: u.a. Glasgow Rangers - Celtic Glasgow

Fußball - Italien, Serie A: u.a. AC Mailand - AC Spal Ferrara

Pferdesport - Dressur-Weltcup in Mechelen

Tennis - Hopman Cup, Mixed: Großbritannien - Griechenland

Eishockey - NHL, 82. Spieltag: u.a. New York Islanders - Ottawa Senators

Sonntag, 30. Dezember

Angelique Kerber startet beim Hopman Cup.

Skispringen - 67. Vierschanzentournee: Weltcupspringen in Oberstdorf

Ski nordisch/Langlauf - Weltcup Tour de Ski

Tennis - Hopman Cup, Gruppe A, 1. Spieltag: Deutschland - Spanien: Angelique Kerber - Garbine Muguruza, Alexander Zverev - David Ferrer, Alexander Zverev/Angelique Kerber - Garbine Muguruza/David Ferrer

Darts - WM, London: Halbfinale

Basketball - Bundesliga, 13. Spieltag: u.a. Brose Bamberg - Bayern München

Basketball - NBA, 71. Spieltag: u.a. Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers

Fußball - England, Premier League, 20. Spieltag: Crystal Palace - FC Chelsea

American Football - NFL, 17. Spieltag: u.a. Seattle Seahawks - Arizona Cardinals

Eishockey - Spengler Cup in Davos

Eishockey - NHL, 83. Spieltag: u.a. St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins

Pferdesport - Weltcup-Springen in Mechelen

Tennis - Hopman Cup: Großbritannien - Schweiz

Montag, 31. Dezember

Skispringen - 67. Vierschanzentournee, Garmisch-Partenkirchen: Qualifikation der Herren

Eishockey - Finale Spengler Cup in Davos

Eishockey - NHL, 84. Spieltag: u.a. Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights

Tennis - Hopman Cup: USA - Griechenland

Tennis - WTA / ATP Tour in Brisbane, Pune, Doha und Shenzhen

Leichtathletik - Distanzrennen in Werl und Bietigheim-Bissingen

Fußball - Länderspiel in Abu Dhabi: Südkorea - Saudi-Arabien

Fußball - Länderspiel in Doha: Katar - Iran

Basketball - NBA , 72. Spieltag: u.a. Toronto Raptors - Chicago Bulls

Dienstag, 1. Januar

Darts-Fans

Skispringen - 67. Vierschanzentournee: Weltcupspringen in Garmisch-Partenkirchen

Ski alpin - Weltcup in Oslo

Ski nordisch/Langlauf - Weltcup Tour de Ski

Darts - WM, London: Finale

Fußball - England, Premier League, 21. Spieltag: u.a. Cardiff City - Tottenham Hotspur

Tennis - WTA / ATP Tour in Brisbane, Pune, Doha, Shenzhen und Auckland

Eishockey - NHL, 85. Spieltag: u.a. Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins

Basketball - NBA, 73. Spieltag: u.a. Charlotte Hornets - Orlando Magic

Stand: 24.12.2018, 08:30