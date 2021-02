Ab und zu sucht sie sich eine Klippe zum Runterspringen, nur so zum Spaß, versteht sich. Am liebsten 20 Meter hoch, damit der Sprung in die Tiefe mit möglichst vielen Salti und Schrauben noch interessanter wird.

Deutschlands beste Klippenspringerin, Iris Schmidbauer, reiste Ende 2019 mit einem "Work & Holiday-Visum" nach Neuseeland und ist seitdem dort hängen geblieben. Eigentlich wollte sie nur die Off-Season dort verbringen, dann kam Corona, und die 25-Jährige ist immer noch dort.

Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln

Das hat auch seine Vorteile, denn Neuseeland ist nicht nur wunderschön, sondern hat nach zwei landesweiten Lockdowns und strengsten Einreisebeschränkungen das Virus bisher unter Kontrolle. Die "Kiwis" können ihrem normalen Leben nachgehen. Maskenpflicht besteht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, ansonsten gibt es keine Einschränkungen.

Einzelne Coronafälle, die vor kurzem durch die Maschen eines staatlichen Quarantänehotels geschlüpft sind, wurden schnell erfasst und konnten isoliert werden. Glücklicherweise gab es keine Ansteckung in der Bevölkerung, sodass die heile neuseeländische Inselwelt weiterhin ihren "Corona-freien" Status bewahrt.

Großeltern helfen

Das einjährige Work & Holiday-Visum ist inzwischen zum Besucher-Visum geworden, und die Höhenfliegerin aus Bayern fühlt sich in Neuseeland sehr wohl. Mit ihrem Besucher-Visum hat Iris Schmidbauer jedoch keine Arbeitserlaubnis, und so langsam wird das Geld knapp. "Meine Großeltern unterstützen mich, ohne die würde das nicht mehr gehen."

Mithilfe des Sponsors der World Series und dem "Auckland Dive Team", einem Verein, bei dem die Deutsche seit einiger Zeit Mitglied ist, hat sie sich auf ein Talent-Visum beworben. Damit dürfte sie dann auch arbeiten.

Sprung vom Wasserfall

Seit einiger Zeit lebt Iris Schmidbauer in Auckland in einer WG und beim "Auckland Dive Team" hat sie gute Trainingsmöglichkeiten und eine nette Truppe angetroffen. Trockentraining, Gewichte stemmen und natürlich Wassertraining - und ab zu sucht sich die Truppe Sprungplattformen in der tollen neuseeländischen Natur. Denn nur aus einer Höhe von 20 Metern, der Plattformhöhe der Frauen bei Events, kann die Klippenspringerin Wettkampfsprünge trainieren. "Einmal habe ich hier aber einen 21-Meter hohen Wasserfall gefunden, von dem ich Doppel-Salto Halbschraube springen konnte."

Vorher alles checken

Die Suche nach einem geeigneten Wasserfall ist allerdings nicht ohne, gesteht Iris Schmidbauer: "Auf keinen Fall mache ich das alleine, immer mit Freunden, und natürlich braucht man einen Kameramann! Vor dem Absprung müssen wir alles gut auschecken - wie weit ich rausspringen muss, und ich messe immer die Höhe! Auch taucht jemand und überprüft, ob es fünf Meter Wassertiefe hat. Und wenn ich springe, ist dann auch immer jemand aus Sicherheitsgründen im Wasser, der mich im Fall der Fälle rausziehen kann."

Im Moment keine internationalen Cliff-Diving-Wettkämpfe

Für die komplizierteren Wettkampfsprünge braucht Iris Schmidbauer ein Profiteam mit Tauchern und Betreuern an Land. Im Moment gibt es weiterhin keine internationalen Cliff-Diving-Wettkämpfe, die Deutsche behält aber trotzdem ihren Status als Dauergast in der Word Series bei. Auch hat sie ihre Ziele weiterhin hochgesteckt: Unter die Top Fünf der Welt will sie kommen und der Weltöffentlichkeit einen neuen Handstand-Sprung präsentieren.

Heimweh nach der Familie in München

Vorerst bleibt die Höhenfliegerin jedoch in Neuseeland. Trotz des netten Lifestyles und den schönen Stränden wie Piha in West Auckland, wo die Athletin aus Bayern inzwischen das Surfen gelernt hat, hat sie schon ein wenig Heimweh - nach ihrer Familie in München und den guten Trainingsbedingungen im Leistungszentrum in Dresden. "Der Traum wäre eine 20 Meter hohe Plattform und ein Vollzeittrainer in München und natürlich ein Hauptsponsor."

Zukunftsmusik, von der Iris Schmidbauer im Moment nur träumen kann. Eins ist aber sicher: In diesen ungewissen Zeiten ist ein verlängerter Aufenthalt am anderen Ende der Welt sicher nicht das Schlechteste.

Stand: 15.02.2021, 09:52