Als 2018 die dritten Olympischen Sommer-Jugendspiele in Buenos Aires feierlich eröffnet wurden, war auch "Sport inside" dabei. Mit Hilfe unseres kürzlich im Alter von 46 Jahren verstorbenen argentinischen Kollegen Ernesto Rodríguez III hatten wir bereits damals versucht, das Zahlenwerk der Spiele zu durchdringen.

Fazit: Den Zuschlag hatte Buenos Aires mit einem Kostenplan von 231 Millionen US-Dollar erhalten, doch schon zu Beginn der Spiele bezifferte Organisationskomitee-Chef Gerardo Werthein die operativen Ausgaben auf 215 Millionen und ein Ministerium der Stadt bestätigte weitere Ausgaben in Höhe von mindestens 435 Millionen für Infrastrukturmaßnahmen, macht also insgesamt 650 Millionen Dollar.

Weiter keine offiziellen Angaben zu den Kosten

Neue Recherchen, die nach dem Tod von Ernesto Rodríguez III von seinem Kollegen Federico Dario Teijeiro weitergeführt worden sind, lassen nun den Schluss zu: Damit war die Kostenfalle Olympia nicht im Ansatz abgebildet. Es geht vor allem um öffentliche Gelder, die angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise und einer rasenden Inflation anderswo dringend gebraucht würden, gilt doch aktuell über ein Drittel der Bevölkerung Argentiniens als arm.

Wohl auch vor diesem Hintergrund war Buenos Aires' Bürgermeister Horacio Rodríguez Larreta von der neoliberalen Partei Cambiemos nicht müde geworden zu betonen, wie günstig diese Spiele sein würden. Doch Aussagen zu den definitiven Kosten der Veranstaltung gibt es bis heute von offizieller Seite nicht. Die Recherche der Zahlen ist mühsam: So hat die innerhalb der Stadtregierung eigens gegründete Einheit Spezialprojekte Jugendspiele UPEJOL auch über ein Jahr nach den Spielen ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen.

Transparenzoffensive endete vor den Spielen

Vor allem aber bündelt UPEJOL keineswegs alle Ausgaben: Etliche Ausschreibungen wurden in verschiedene Ministerien oder untergeordnete Direktionen sozusagen outgesourct. In den Haushaltsentwürfen der Stadt von 2014 bis 2019 gab es niemals Angaben zu den Gesamtkosten. Und die als Transparenzoffensive beworbene Homepage, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen sollte, die öffentlichen Ausgaben zu verfolgen, wurde zuletzt im April 2018, also fünf Monate vor Beginn der Spiele, aktualisiert.

Trotz alledem gilt folgende Zahl als gesichert: Für die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires wurden 1.090.958.779 Dollar ausgegeben. Mehr als eine Milliarde Dollar. Darin enthalten sind 64 Millionen seitens des IOC und kaum private Mittel - fast alles also öffentliche Gelder. Nach aktuellem Kurs über 45 Mal so viel wie ursprünglich in Peso versprochen.

Unternehmen verdienen Millionen-Beträge

Doch wo Geld ausgegeben wird, wird auch Geld verdient. So haben mindestens 65 Unternehmen für ihre Dienste im Zusammenhang mit den Jugendspielen Rechnungen von jeweils über einer Millionen Dollar ausgestellt. Eine Mehrheit dieser Unternehmen hatte den Zuschlag bekommen, obschon ihre Kalkulationen über dem veranschlagten Höchstpreis der Ausschreibung lagen.

Viele der Unternehmen sind direkt oder indirekt mit der in Buenos Aires regierenden Partei Cambiemos, der nicht nur Bürgermeister Larreta, sondern auch der Ende Oktober abgewählte Staatspräsident Mauricio Macri angehört, verbandelt, beziehungsweise haben für deren Wahlkampagnen gespendet. So zum Beispiel das Unternehmen Criba SA, an das für die Errichtung von Wohnblöcken im olympischen Dorf, Sporthallen sowie Reinigungs- und Ordnungsdienste über 63 Millionen Dollar überwiesen wurden.

Enorme Kreditkosten für die Stadt Buenos Aires

Oder das Unternehmen Sudamericana SA, das 56 Millionen Dollar für den Bau von Hallen und Wohnungen erhielt, und dessen Präsident im Forum Stadtentwicklung sitzt, einem Gremium, das Bürgermeister Larreta in Immobilienfragen berät. Das beste Geschäft von allen aber machte die lateinamerikanische Entwicklungsbank CAF mit Sitz in Caracas, Venezuela: Sie lieh der Stadt Buenos Aires 160 Millionen Dollar und wird nach momentanen Berechnungen beim Ablauf des Kredits 235 Millionen zurückbekommen.

Auch bei diesen Spielen wurden zahlreiche Projekte kostspieliger als veranschlagt: Die Überdachung des Stadions Mary Terán de Weiss zum Beispiel, das letztlich nicht mal als Wettkampfstätte diente, war 334 Prozent teurer als geplant. Das Stichwort hier: Vermächtnis - einer der zentralen Begriffe von IOC-Vertretern und Organisatoren.

"Vermächtnis" der Anlagen verpufft offenbar

Darunter sollte etwa das neu errichtete olympische Dorf im ärmsten Viertel der Metropole fallen, dessen 1.047 Wohneinheiten Anfang 2019 bezugsfertig sein sollten. Laut der Tageszeitung "La Nación" waren bis Anfang September allerdings erst 50 Familien eingezogen. Das bedeutet auch, ein Gros der 29 Wohnblöcke ist weiterhin umzäunt und bewacht, die Geschäftseinheiten stehen leer. Die städtische Wohnungsgesellschaft beantwortete die Anfrage von Sport inside dazu nicht.

Ein "Vermächtnis" soll auch das neue Zentrum für den argentinischen Hochleistungssport werden. Immerhin war damit der Neubau etlicher Sportstätten im Viertel Villa Lugano begründet worden. Geschehen ist bislang nichts, denn es gibt zwar dort nun Hallen, aber keine Unterkünfte, keine Mensa, keine Infrastruktur.

Anfang Januar 2020 beginnen die nächsten Olympischen Jugendspiele. Die Winterausgabe im schweizerischen Lausanne hat laut Ausrichter ein Budget von 42,2 Millionen Dollar.

Stand: 20.11.2019, 17:30