IOC spielt auf Zeit

Japans Regierung hat Verträge mit mehreren Impfherstellern abgeschlossen, 60 Millionen der 126 Millionen Bürger sollen bis Ende Juni geimpft werden, so das Ziel der Regierung. IOC-Präsident Bach hat eine Impfpflicht für die Aktiven ausgeschlossen, glaubt aber weiter daran, dass zu den Spielen auch wieder Zuschauer zugelassen werden könnten. Zuletzt äußerte sich mit Richard Pound aber auch ein hochrangiges IOC-Mitglied skeptisch, ob die Spiele angesichts der weiterhin weltweit wütenden Pandemie und der neuen Virus-Mutation wie geplant stattfinden könnten. Das IOC spielt auf Zeit, bislang steht die eher vage Ankündigung, dass eine endgültige Entscheidung im Frühjahr fallen soll.

Doch bei den aktuellen Entwicklungen und dem Fortschritt der Impfungen übersteigt es im Moment einfach die Vorstellungskraft vieler, wie im Sommer tatsächlich in Tokio das größte Sportereignis stattfinden kann, mit Olympia-Touristen aus aller Welt. Verstärkt werden die Zweifel noch durch die aktuell stattfindenden Turniere: Die Handball-WM zum Beispiel, bei der sich ganze Mannschaften wegen eines außer Kontrolle geratenenen Infektionsgeschehens selbst aus dem Turnier nehmen. Oder die Australian Open, wo auch Testungen im Vorfeld und eine streng geregelte, dezentral organisierte Einreise mit eigens gebuchten Fliegern nicht verhindern konnten, dass es Positivfälle an Bord gab und 72 Tennisprofis nun in verschärfte Quarantäne gehen mussten, inklusive 14 Tage Trainingsverbot.

EURO 2020 - in elf Ländern?

Dies rückt auch mehr und mehr das zweitgrößte Ereignis im Super-Sportjahr nach den Olympischen Spielen in den Fokus: die ebenfalls aus dem Vorjahr verschobene Fußball-Europameisterschaft. Offiziell hält die UEFA am Format einer paneuropäischen EM fest. Doch nicht nur SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach, der sich in der Politik als größter Kritiker von Sportereignissen während der Pandemie positioniert hat, hält es für schwer vorstellbar, dass die EURO 2020 wie geplant in elf verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Mit dem Schweizer Verbandschef Dominique Blanc sprach sich auch ein europäischer Funktionär für ein Turnier an einem Ort aus.