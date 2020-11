Organisierter Sport fordert Öffnung der Sportstätten

Aufgrund des Teil-Lockdowns waren in Deutschland im Zuge der Corona-Schutzverordnung vom 2. November 2020 an alle Freiluft- und Hallensportstätten geschlossen worden. So hatte es die Bundesregierung angeordnet. DOSB und Landessportbünde fordern nun eine möglichst baldige Lockerung.

"Zu den Regelungen vor dem 28.10.2020"