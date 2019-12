Vorschau Textbaustein

Der am vergangenen Wochenende im französischen Val d'Isere wetterbedingt abgesagte Weltcup-Riesenslalom wird am 1. März in Hinterstoder nachgeholt. Das gab der Internationale Skiverband (FIS) bekannt. Damit trägt der Wintersportort in Oberösterreich drei Wettbewerbe aus. Die für 1. März (Sonntag) geplante Alpine Kombination soll nun bereits am 28. Februar (Freitag, 10.00 Uhr Super-G und 13.30 Uhr Slalom) ausgefahren werden. Am 29. Februar (Samstag, 12.30 Uhr) folgt der Super-G, tags darauf (Sonntag, 9.45 Uhr und 12.45 Uhr) der Riesenslalom.