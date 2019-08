Wie der Internationale Dachverband für Wettkampfklettern IFSC am Mittwoch (21.08.2019) mitteilte, verletzte sich der 26-Jährige während der Boulder-Disziplin am Finger. In der Liveübertragung war zu sehen, wie Megos den kleinen Finger seiner linken Hand hielt und die Bühne vorzeitig verließ.

Für den Erlanger und einzigen Deutschen im Finale der Kombination ist der Traum einer zweiten Medaille bei der WM in Japan damit vorbei. Das Ticket für Olympia 2020 hatte sich Megos bereits zu Beginn der Woche gesichert.

sid/dpa | Stand: 21.08.2019, 11:18