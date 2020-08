Bund und Länder untersagen vorerst Rückkehr von Zuschauern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer einigten sich am Donnerstag (27.08.2020) darauf, dass eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien in den kommenden beiden Monaten einen Vorschlag für den Umgang mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen erarbeiten soll.

Konzepte für Einlass von Fans vorerst zurückgestellt

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte einen Leitfaden erarbeitet, der den 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga die Erstellung von Konzepten erleichtern soll, die sich nach den jeweiligen Bedingungen vor Ort richten sollen. Diese Konzepte sollen angesichts der Beschlüsse nun frühestens im November zur Anwendung kommen.

Auch andere Sportligen wie die Handball-Bundesliga (HBL), die Basketball-Bundesliga (BBL) oder die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatten auf eine Rückkehr von Zuschauern in die Hallen gehofft. Gerade diese Ligen sind stark von Zuschauereinnahmen abhängig. Der Start der DEL-Saison 2020/21 ist aber ohnehin erst für den 13. November vorgesehen, der für die BBL am 6. November. Alleine die Handball-Bundesliga ist betroffen, der Start ist für den 1. Oktober geplant.

Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen mindestens bis Ende Dezember 2020 nicht stattfinden. Dazu gehören beispielsweise Zuschauer bei Marathonläufen oder Radrennen, bei denen an der Strecke kein geregelter Zugang erfolgen kann.

DFL-Klubs wollen einheitlich vorgehen

Die Beschränkungen für Teilnehmer an solchen Sportveranstaltungen unterscheiden sich derzeit in den Bundesländern stark. Die 36 Vereine der DFL hatten sich Anfang August auf ein einheitliches Vorgehen zur möglichen Rückkehr zumindest einiger Zuschauer in die Stadion geeinigt.

Die Deutsche Fußball Liga hatte am Mittwoch im Zusammenspiel mit dem Deutschen Fußball-Bund ein überarbeitetes Hygienekonzept vorgestellt und den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga zugesendet. Die 36 Klubs der DFL sollen dieses Konzept auf ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankern.

Heikler Punkt: Personalisierte Eintrittskarten

Ein umstrittener Punkt ist die Personalisierung von Eintrittskarten. Die DFL hatte ihre Klubs aufgefordert, die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme zu überprüfen. In einer Mitgliederversammlung verpflichteten sich die Klubs dann, "bei ihren Spielen sicherzustellen, dass im Fall von Infektionen die Identität und Kontaktdaten möglicher und eventuell betroffener Stadionbesucher ermittelt werden können". Das mögliche Vorgehen ähnelt den Gästelisten in Gaststätten.

In organisierten Fanszenen wird das abgelehnt. Der Einwand: Die Maßnahme wird später möglicherweise nicht zurückgenommen und könnte von Sicherheitsbehörden missbräuchlich genutzt werden. Auch Datenschützer in Bayern hatten zuletzt kritisiert, dass die Polizei dort mehrmals auf Adresslisten von Menschen zugriff, die Gaststätten besucht hatten.

Stand: 27.08.2020, 17:07