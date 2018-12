Zweieinhalb Minuten lang sieht es so aus, als könnte das deutsche Eishockey-Team Olympiasieger werden. Doch dann gleichen die Russen kurz vor der Schlusssirene doch noch aus. Die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm verliert das Finale schließlich unglücklich mit 3:4 in der Verlängerung. Doch die Enttäuschung weicht schnell dem Gefühl des Stolzes. Denn der Gewinn der Silbermedaille ist der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys.