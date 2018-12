D wie "desorientiert" - 28.10.:

Der WM-Titel mit Ferrari, nie war er für Sebastian Vettel so realistisch wie in dieser Saison. Das Auto konkurrenzfähig, dazu ein guter Start in die WM - doch Fahrfehler, dumme Unfälle und Patzer des Teams bringen den Heppenheimer um alle Chancen. Lewis Hamilton ist wieder Weltmeister. Ex-Chefvermarkter Bernie Ecclestone lederte danach: "Michael (Schumacher, d. Red.) hat Ferrari auf seine Schultern genommen und das Team aus der Krise geführt. Er war ein Leader. Vettel ist nicht so" , so das harte Urteil des Briten, der nachlegte: "Er muss innerlich stärker werden, die Dinge gelassener sehen. Er ist noch nicht fertig als Pilot, er ist im Moment nur desorientiert."