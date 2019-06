Schweißtreibender geht es wohl auch kaum: Knapp 40 Grad zeigte dasThermometer im Jahr 2018 bei den Australian Open an. "Wenn es so heiß ist, kannst du die Kontrolle über deinen Körper verlieren" , stöhnte etwa Tennis-Profi Rafael Nadal. Auch Spitzenspielerin Simona Halep litt sichtlich unter der Hitze. Ab 40 Grad können die Spiele in Melbourne unterbrochen werden oder in den drei größten Arenen die Dächer zum Schutz vor der Hitze geschlossen werden. Unrühmlicher Rekord: Die gefühlte Temperatur beim Duell zwischen Novak Djokovic und Gael Monfils wurde sogar mit 69 Grad Celsius angegeben.