IOC-Kongress in Lausanne

FIFA-Chef Infantino jetzt Mitglied des IOC

Gianni Infantino ist am Freitag (10.01.2020) auf der 135. Session in Lausanne ins Internationale Olympische Komitee (IOC) gewählt worden. Der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA tritt die Nachfolge von Joseph S. Blatter an. Der ehemalige FIFA-Präsident hatte das Gremium 2015 verlassen.