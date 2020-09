Fan-Rückkehr: Klubs dürfen 20 Prozent der Plätze nutzen

Die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien einigten sich am Dienstag (15.09.2020) auf diese bundesweit geltende Regelung, die bereits am Wochenende gelten soll. Demnach dürfen mindestens 1.000 Menschen in die Sportstätten kommen, darüber hinaus sind 20 Prozent der Kapazität nutzbar, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Beschluss zitiert. Die Entscheidung ist nicht nur für den Profifußball relevant. Andere Sportarten wie beispielsweise Eishockey, Handball, Volleyball oder Basketball können bei ihren Saisonstarts in den kommenden Wochen nun zumindest teilweise wieder mit Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf rechnen. DFB-Präsident Fritz Keller sagte in der Sportschau, dass er "glücklich" über die Entscheidung sei.

Schleswig-Holstein schert bei der Regelung ein wenig aus: Nach einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur will das Bundesland an der jüngst festgelegten Quote von 25 Prozent festhalten. Für die bundesweite Regelung müssen nun die einzelnen Corona-Schutzverordnungen der 16 Bundesländer entsprechend angepasst werden, damit die Fans in die Stadien und Hallen dürfen.

Was die Klubs nun tun müssen

Denn die Corona-Schutzverordnung des jeweiligen Bundeslandes liefert die Rahmenbedingungen, in denen die Gesundheitsämter an den Standorten der Klubs verschiedene Maßnahmen genehmigen dürfen. Das galt zu Beginn der Pandemie für den Trainings- und Spielbetrieb und gilt auch für den Zuschauereinlass. Nun müssen die Klubs ihre Konzepte umsetzen.

Auf Grundlage eines Leitfadens der DFL sollten die Klubs der beiden Fußball-Bundesligen Konzepte erarbeiten, die sie nun den Gesundheitsämtern zur Genehmigung vorlegen müssen. Dabei kann es trotz der eigentlich allgemeingültigen Regelung immer noch zu Unterschieden kommen, weil die Infektionszahlen beispielsweise in Sachsen deutlich geringer sind als in Baden-Württemberg. Die Entscheidung treffen weiter die Gesundheitsämter. Die Konzepte der Klubs sollen unterschiedliche Zuschauerzahlen berücksichtigen - die dann je nach Pandemielage angewendet werden. Auch in anderen Sportarten müssen die Konzepte von den Gesundheitsämtern genehmigt werden. Keine Zuschauer werden zugelassen, wenn innerhalb von sieben Tagen am Austragungsort pro 100.000 Einwohner 35 oder mehr Neuinfektionen gemeldet werden. In München lag der Wert am Montag knapp über 40, entscheidend ist laut DFL-Leitfaden aber der Vortag eines Spiels.