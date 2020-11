Ausstellung über jüdische Sportstars in Bochum zerstört

Die Ausstellungsstücke zerstört und mit antisemitischen Parolen beschmiert: Die Wanderausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung - Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach", die seit Anfang Oktober in der Huestraße in Bochum zu sehen war, haben Unbekannte schwer beschädigt. Das teilten der Deutsche Fußball Bund und die Stadt Bochum am späten Mittwochabend (11.11.2020) mit.

Die Täter haben in der Nacht vom 9. auf den 10. November die lebensgroßen Plexiglasfiguren der Leichtathletin Lilli Hennoch sowie der Turnolympiasieger Alfred und Gustav Felix Flatow zerstört. Bereits in den Wochen zuvor waren die Figur von Walther Bensemann beschädigt und die Stele der Brüder Flatow mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. Die Veranstalter haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Am Dienstag war die Ausstellung planmäßig abgebaut worden.