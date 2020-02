Olympia-Bewerbung 2032: Vorentscheidung für Rhein-Ruhr gefallen

Sind Berlin und Hamburg als potenzielle Bewerber damit definitiv raus?

Ja. Schon im Dezember hatte der DOSB verkündet, dass Hamburg sich eine Bewerbung nicht vorstellen könne und auch eine Kandidatur Berlins schien schon damals eher unwahrscheinlich. Jetzt ist auch das definitiv: "Berlin als Hauptstadt und Sportstadt Nr. 1 in Deutschland wäre aber für 2036 oder 2040 allemal ein interessanter und nahe liegender Bewerber" , erklärte Hörmann der dpa. Eine Bewerbung Berlins für die Spiele 2036 100 Jahre nach den für Propagandazwecke missbrauchten Olympischen Spielen der Nazis wird allerdings von vielen kritisch gesehen.

Was spricht für Rhein-Ruhr?

Zum einen die positivere Stimmung in der Bevölkerung: Man sehe "ein erfreulich positives Bild in jeder der beteiligten Kommunen" , so Hörmann. Damit biete die Initiative in Nordrhein-Westfalen "eindeutig die bessere Ausgangslage" als derzeit Berlin. Beim DOSB ist man sensibilisiert seit den Erfahrungen mit der Olympiabewerbung Hamburgs für die Sommerspiele 2024, als 51,6 Prozent der Hanseaten in einem Referendum dagegen votierten.

Der DOSB hat die Stimmung in Rhein-Ruhr durch eine Forsa-Umfrage ermitteln lassen. "Eine solide Ausgangsbasis für weitere Aktivitäten" soll laut Hörmann in Rhein-Ruhr gegeben sein. Das sei wichtig, denn man brauche nicht nur die bereits vorhandene Unterstützung durch die Landesregierung, sondern eben auch den Rückhalt in der Bevölkerung.

Auf der anderen Seite ist es der Zeitplan für die Bewerbung, den Berlin wohl nicht in ausreichendem Maße erfüllen kann. Das Internationale Olympische Komitee wird die Entscheidung über die Vergabe der Spiele 2032 voraussichtlich früher treffen als sonst. "Um dieses Szenario mit einer denkbaren Vergabe bereits im Jahr 2022 zielgerichtet und erfolgreich zu gestalten, fehlt Berlin wohl die dafür notwendige Vorlaufzeit" , sagte Hörmann. Das Konzept für die Bewerbung für 2024 sei "nicht mehr vollumfänglich verwendbar."

Wie geht es jetzt weiter?

Für die Bewerbung Rhein-Ruhr muss jetzt ein fertiges Konzept erstellt werden. Vor allem die Finanzierung und die damit einhergehende Verteilung der Mittel zwischen Bund, Land und Kommunen sei ein elementarer Punkt dieses Konzepts, so Hörmann. Zudem müsse auch noch einmal die konkrete Organisation der Bürgerbeteiligung vorgestellt werden. "Gerade in den Kernstädten wie zum Beispiel Köln und Düsseldorf brauchen wir eine deutliche Zustimmung, weil das Konzept andernfalls sinnlos und zum Scheitern verurteilt wäre", so Hörmann.

Erst wenn diese Punkte geklärt sind, kann eine offizielle Entscheidung über die tatsächliche Bewerbung durch die Mitgliederversammlung des DOSB getroffen werden. Die weitere Planung und der Dialog mit Nordrhein-Westfalen liegen dabei im zweiten und dritten Quartal 2020, ehe dann im Idealfall bei der Mitgliederversammlung am 5. Dezember 2020 eine Entscheidung über das Verfahren getroffen werden könne.

dpa/red | Stand: 12.02.2020, 10:52