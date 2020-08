Theoretisch wären also schon etwa zum geplanten Start der Fußball-Bundesliga am 18. September wieder Fans in den Stadien möglich. Allerdings hatten sich die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern dagegen ausgesprochen, vor dem 1. November Zuschauer zuzulassen.

Explizit sehen die neuen Beschlüsse nicht vor, dass zumindest in den letzten beiden Monaten des Jahres wieder Fans in die Stadien und Hallen dürfen. Hoffnung macht etwa Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, aber ein weiterer Satz in den Beschlüssen: "Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen soll."

Dies wertet Watzke als "klares Signal von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten" , sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung: "Meiner Meinung nach sind die Beschlüsse ein Zeichen der Politik, dass man ab Anfang November mit Zuschauern spielen möchte."

Schon Mitte Juli veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) einen "Leitfaden für die Konzepterstellung zwecks Wiederzulassung von Stadionbesuchern". Am 26. August gaben DFL und Deutscher Fußball-Bund (DFB) dann die überarbeitete Version des sogenannten Hygienekonzeptes heraus.

Die Konzepte der Fußballverbände wurden von der Politik ausdrücklich gelobt, sehen sie doch auch vor, dass Eintrittskarten personalisiert werden sollen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Aus aktiven Fanszenen gibt es kritische Stimmen, denn in ihnen wird befürchtet, dass diese Regelung die Corona-Pandemie überdauert. Das neue Bündnis "Unser Fußball", das ausdrücklich für alle Fans offen sein will, möchte sich zu diesem Knackpunkt nicht äußern. Die Meinungen innerhalb des Zusammenschlusses seien zu divers, daher könne sich "Unser Fußball" nicht auf eine gemeinsame Sprachregelung einigen und enthalte sich daher des Themas, sagte ein Sprecher der Sportschau.

"Wünschen eine größere Verlässlichkeit