73 Prozent sind der Meinung, ein solcher Vorschlag gehe in die falsche Richtung. Für 24 Prozent geht er hingegen in die richtige Richtung. Dabei lehnen Menschen aller Altersgruppen den Vorschlag überwiegend ab. Unter Frauen (78 Prozent) ist diese Ablehnung höher als unter Männern (67 Prozent).

IOC-Mitglied entfachte die Diskussion

Die Diskussion entfacht hat Anfang des Jahres Richard Pound, das dienstälteste Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Der Kanadier sagte gegengenüber "Sky News", eine Bevorzugung von Athletinnen und Athleten beim Zugang zum Impfstoff sei "der realistischste Weg" , um an den wegen der Pandemie bereits um ein Jahr verschobenen Olympischen und Paralympischen Spielen festzuhalten, die in nicht einmal einem halben Jahr in Tokio starten sollen. Mit einem öffentlichen Aufschrei rechne er deshalb nicht, so Pound.

In Thomas Weikert sprang ihm vor wenigen Tagen ein deutscher Sportfunktionär zur Seite. Der Tischtennis-Weltpräsident sagte der dpa: "Wir reden von 10.000 Athleten und einer Vielzahl von Betreuern, die auf jede Menge Länder verteilt sind." Ein Problem daraus zu konstruieren halte er für " überzogen ". Die Sommerspiele seien von großer Bedeutung - nicht nur für die Sportler, " sondern ganz klar auch für die Weltbevölkerung, die Medien oder für Arbeitsplätze. " Er sehe weniger Probleme in der Existenz als eher in der Verteilung von Impfstoff, deshalb glaube er, "dass man das rechtfertigen kann - gegenüber den gerechtfertigten Argumenten kranker, älterer Mitmenschen oder dem Pflegepersonal".

DOSB äußert sich bislang zurückhaltend

Die Spitzen von IOC und DOSB äußern sich zu diesem Thema bislang deutlich zurückhaltender. IOC-Präsident Thomas Bach betonte im Januar, zunächst hätten Risikogruppen Vorrang und es werde keine Impfpflicht für Athletinnen und Athleten geben. Gleichwohl bekräftigte er den Wunsch, dass möglichst viele Olympioniken sich vor Antritt ihrer Reise nach Japan impfen lassen. Jüngst rief das IOC alle 206 Nationalen Olympischen Komitees schriftlich dazu auf, Gespräche mit der jeweiligen Regierung aufzunehmen.

Auch die UEFA , die an der Fußball-Europameisterschaft im Sommer festhalten möchte, hält sich aus der Diskussion um mögliche bevorzugte Impfungen von Spielern bislang heraus.

red | Stand: 05.02.2021, 05:00