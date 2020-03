Dienstag, 17.03.2020

Fußball

Bundesliga: Zweiter Corona-Fall in der Fußball-Bundesliga: Ein Profi von Hertha BSC ist an COVID-19 erkrankt. Das teilten die Berliner am Dienstag mit, ohne den Namen des Spielers zu nennen. Trainer, Mannschaft und Funktionsteam begeben sich laut Vereinsauskunft in eine 14-tägige Quarantäne.

Bundesliga:

Bundesliga: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln vorerst auf einen regulären Trainingsbetrieb. Wie der FC am Dienstag mitteilte, werden die Profis vorerst kein gemeinsames Mannschaftstraining absolvieren. Stattdessen sollen sich die Spieler bei einem individuellen Trainingsprogramm in den nächsten zehn Tagen fit halten. Das nächste gemeinsame Training am Geißbockheim ist für den 27. März vorgesehen. Auch Borussia Dortmund gibt seinen Spielern frei - bis kommenden Montag. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus. Auch die TSG Hoffenheim den regulären Trainingsbetrieb ruhen. Die Profis sollen nun "bis auf Weiteres mit individuellen Plänen zu Hause" trainieren. Wann ein gemeinsames Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden soll, ist offen.

3.Liga: In der Mannschaft des Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden ist der erste Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Spieler hat sich nach Klubangaben "wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund" infiziert, er befindet sich dort aktuell in häuslicher Quarantäne.

Olympia

Mitten in der Diskussion um eine reguläre Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) hat sich der Vize-Chef des Organisationskomitees, Kozo Tashima, mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Tashima in einem Statement des japanischen Fußballverbandes, dessen Vorsitzender er ist, mit. Eine mögliche Infektionsquelle könne nach seinen Angaben das UEFA -Meeting in Amsterdam Anfang März gewesen sein, bei dem er die japanische Bewerbung für die Frauen-WM 2023 vorgestellt hatte

Boxen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat der Verband des professionellen Boxens in Großbritannien all seine Turniere bis zum April abgesagt. Das teilte das British Boxing Board of Control (BBBofC) mit. Damit reagierte der Verband auf die jüngsten Empfehlungen der britischen Regierung. Noch einen Tag vorher hatte der Verband verkündet, alle Veranstaltungen sollten wie geplant stattfinden.

Cricket

Auch die Cricket-Saison in Australien ist nun mit Verweis auf das Coronavirus beendet worden. Der Verband Cricket Australia verkündete das Ende am Dienstag. Als Meister wurde New South Wales festgelegt. Das Team lag in der Sheffield-Shield-Wertung vor der für den 27. März geplanten Runde vor Victoria. In der Liga gibt es mit Kane Richardson bereits einen mit Sars-CoV-2 infizierten Spieler.

Motorsport

Formel 1: Monaco hält trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Plänen für das Formel-1-Rennen Ende Mai fest. Es werde erwartet, dass der Grand Prix in Monte Carlo "wie ursprünglich geplant stattfindet" , teilte der Automobilclub des Fürstentums als Veranstalter mit. Im ursprünglichen Formel-1-Kalender war das Rennen als siebter WM-Lauf für den 24. Mai vorgesehen. Nach der kurzfristigen Absage des Auftakts in Australien und der Verschiebung der Rennen in Bahrain, Vietnam und China muss die Rennserie ihre Terminpläne aber völlig neu organisieren.

American Football