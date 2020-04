Coronavirus-Ticker - Tour de France startet erst am 29. August

Mittwoch, 15.04.2020

Radsport: Jetzt ist es offiziell: Die Tour de France 2020 wird aufgrund der Coronakrise 2020 verschoben und soll nun vom 29. August bis 20. September ausgetragen werden. Dies teilte der Veranstalter ASO mit. Der ursprüngliche Etappenplan wird beibehalten. Die Tour hätte am 27. Juni in Nizza beginnen und am 19. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Elysees enden sollen. Am Montag hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron alle Großveranstaltungen bis zum 11. Juli verboten. Mit der Tour de France, Frankreichs wichtigstem Sportereignis, wird auch das letzte Großereignis des Sommers wegen der Corona-Pandemie nicht nach Plan ausgetragen. Zuvor waren die Olympischen Spiele sowie die Fußball-EM ins Jahr 2021 verschoben und Wimbledon abgesagt worden. Die Große Schleife ist seit ihrer Premiere 1903 nur im Zuge der beiden Weltkriege abgesagt worden. Am 13. März war mit dem 103. Giro d'Italia bereits die erste große Landesrundfahrt vorläufig abgesagt worden, hier steht ein neuer Termin noch nicht fest

Handball: Die Europäische Handball-Föderation will am 24. April entscheiden, ob die derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit weitergeführt werden kann. "Wir werden eine Entscheidung treffen, wie die Saison zu Ende geht", sagte EHF-Präsident Michael Wiederer in einem Gespräch mit dem Magazin "Sponsors". Bislang sehen die Planungen des europäischen Verbands vor, dass in den Club-Wettbewerben vom 1. Juni an wieder gespielt wird. Das Finalturnier der Champions League in Köln wurde bereits Ende März auf den 22./23. August, die Endrunde des EHF-Pokals in Berlin auf den 29./30. August verlegt.

Olympische Spiele: Das Olympische Dorf in Tokio könnte übergangsweise für wirtschaftliche Opfer der Coronakrise genutzt werden. Eine entsprechende Online-Petition des japanischen Bürgerrechtlers Onishi Ren erreichte bislang 52.000 Unterschriften. Die 17.000 Schlafplätze sollen demnach für jene bereitgestellt werden, die "aufgrund der Coronakris" ihren Job verloren haben und obdachlos geworden sind", so die Erklärung.

Fußball/Italien: Italiens Erstliga-Fußballer sollen vor einem möglichen Neustart der Serie A drei Monate in Quarantäne. In diesem Zeitraum sollen die Profis in den Trainingszentren ihrer Klubs von der Außenwelt abgeschnitten strengen Gesundheitschecks unterzogen werden und das Training in kleinen Gruppen aufnehmen können, berichtete die italienische Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport". Mit den Spielern sollten auch Trainer, Vereinsärzte, Physiotherapeuten und andere Klubmitarbeiter unter Quarantäne gestellt werden - circa 70 Personen pro Verein. Diesen Vorschlag seiner ärztlichen Kommission prüft der italienische Fußballverband FIGC . Auch die Klubs beschäftigen sich mit dem Plan. Eine Hürde sei, dass nur die Hälfte aller Erstligisten über Trainingszentren verfügt, in denen Spieler und Trainer über eine längere Zeit untergebracht werden könnten, berichtete das Blatt.

Fußball/Asien: Auch im asiatischen Fußball ruht aufgrund der Corona-Krise derzeit der Ball - die großen Turniere sollen aber trotzdem in diesem Jahr ausgespielt werden. Die asiatische Champions League und der AFC Cup würden in jedem Fall stattfinden, sagte Windsor John, Generalsekretär des asiatischen Verbandes (AFC). Derzeit ruht der Spielbetrieb in Asien mindestens bis Ende Juni. Ein Abbruch sei derzeit keine Option - "aus sportlichen Gründen und um kommerzielle Verpflichtungen einzuhalten" , betonte der AFC-Generalsekretär.

Fußball/Peru: Der peruanische Fußball-Zweitligist Deportivo Coopsol hat aufgrund der Corona-Pandemie drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Der Klub entließ kurzerhand alle Spieler und die Trainer, da dem Verein die finanziellen Mittel ausgegangen sind. "Es gibt keinen anderen Ausweg" , teilte der Verein mit. Alle Sponsoren hatten nach Verhängung der Quarantäne am 16. März wegen der COVID-19-Ausbreitung in dem südamerikanischen Land ihre Zahlungen eingestellt, die Vereinbarungen wurden fristlos aufgekündigt. "Die Unternehmen sind stark betroffen, daher haben sie uns mitgeteilt, dass sie uns nicht weiter unterstützen können" , betonte der Klub.

Eishockey: Eine langsame Rückkehr zur Normalität gibt es in der NHL frühestens im Mai. Die stärkste Eishockey-Liga der Welt verlängerte am Dienstag (14.04.2020) ihre Empfehlung an die Teams zur Selbstisolierung bis zum 30. April. Die Saison ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 12. März unterbrochen. Bislang gibt es nur Gedankenspiele und Gerüchte, aber noch keine offiziellen Pläne, ob und wie die Saison zu Ende gespielt werden kann.

Dienstag, 14.04.2020

Fußball/Deutschland/international: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) vertagt ihre für den kommenden Freitag geplante Mitgliederversammlung auf den 23. April 2020. Ziel der Verschiebung ist es, Klubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben. Zuletzt hatte die Mitgliederversammlung den Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Bundesliga bis mindestens 30. April 2020 ausgesetzt. Unter anderem über das weitere Vorgehen in dieser Frage werden die 36 Klubs auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche entscheiden. Um Geschlossenheit bei den Planungen zur Aufnahme des Spielbetriebs herzustellen, hat die DFL die 36 Profi-Clubs in mehreren Briefen darum gebeten, sich nicht weiter öffentlich zu äußern. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Die DFL reagierte damit auf die punktuelle Veröffentlichung von Plänen, unter welchen Bedingungen die Saison fortgesetzt werden könnte.



Auch das Exekutivkomitee der UEFA will am 23. April über ihr weiteres Vorgehen beraten. Zuvor sollen zudem Gespräche mit den Generalsekretären der 55 Nationalverbände sowie den Ligen und Klubs stattfinden. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte zuletzt den Juli und August als mögliche Zeitpunkte für eine Wiederaufnahme der Champions League und Europa League genannt. Dies wäre aber nur möglich, wenn bis dahin die nationalen Ligen ihre Saison beendet haben.

Fußball/Champions League: Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" denken die UEFA und die Klub-Vereinigung ECA spanischen Medienberichten zufolge über ein Final-8-Turnier im August nach. Es werde nach einem neutralen Ort gesucht, an dem die Teams und alle Begleiter während des Wettbewerbs isoliert leben könnten, schreibt die Zeitung weiter, allerdings ohne Quellen zu nennen. Auch müsse es dabei strenge ärztliche Kontrollen geben. Die Viertel- und Halbfinals sollen demnach jeweils in einem einzelnen Spiel ausgetragen werden statt wie üblich in Hin- und Rückspielen. Allerdings sind noch nicht alle Achtelfinals beendet. Auch das Rückspiel des FC Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg beim FC Chelsea ist noch offen.

Formel 1: In der Formel 1 steht die Verschiebung des nächsten Rennens bevor. Die Veranstalter des eigentlich für den 28. Juni geplanten Grand Prix von Frankreich wollen "in den kommenden Tagen kommunizieren" , was die neuen Ankündigungen von Staatspräsident Emmanuel Macron für das Event bedeuten, sagte ein Sprecher. Stand jetzt sollte die Formel-1-Saison in Frankreich beginnen, die vorherigen neun Rennen wurden wegen der Coronavirus-Pandemie bereits abgesagt oder verschoben. Macron hatte am Ostermontag (13.04.2020) die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich wegen der Corona-Krise verlängert, Veranstaltungen "mit großem Publikum" sind bis Mitte Juli verboten.

Radsport/Tour de France: Nach der Verschiebung des Starts am 27. Juni ist nun der 29. August als Tag für den "Grand Depart" im Gespräch. Die französische Zeitung "Le Dauphiné Libéré" vermeldete am Dienstag den Termin als beschlossen - eine offizielle Bestätigung des Tour-Veranstalters ASO steht noch aus.

Leichtathletik: Angesichts der Corona-Krise schließt auch der Deutsche Leichtathletik-Verband "Geister-Meisterschaften" nicht mehr aus. "Wie viele andere Sport-Veranstalter auch hoffen wir darauf, im Rahmen einer Late Season Titelkämpfe mit Zuschauern durchführen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, denken wir darüber nach, eine DM ohne Zuschauer mit reduzierter Anzahl an Mitarbeitern auszurichten" , sagte DLV -Generaldirektor Idriss Gonschinska in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Im Verband werden "derzeit verschiedene Optionen diskutiert" , wann die ursprünglich für Anfang Juni in Braunschweig geplanten deutschen Meisterschaften stattfinden könnten. Laut Gonschinska sei momentan das Wochenende 8./9. August als Termin für die Titelkämpfe im Gespräch.

Fechten: Auch die Fecht- EM in Minsk kann aufgrund der Coronavirus-Krise nicht wie geplant in diesem Juni stattfinden. Der Weltverband FIE teilte am Dienstag mit, dass wegen der Pandemie alle für April, Mai und Juni geplanten Wettbewerbe abgesagt werden. Das EM-Turnier in Weißrussland sollte am 16. Juni beginnen und am 21. Juni enden.

Fußball/Asien: Der Asiatische Fußballverband hat die Aussetzung von Spielen und Wettbewerben verlängert. Alle Aktivitäten, die im Mai und Juni stattfinden sollten, wurden bis auf Weiteres verschoben. Zuvor waren wegen der Coronavirus-Pandemie bereits die Spiele im März und April verschoben worden. Der AFC werde sich weiter mit den teilnehmenden Mitgliedsverbänden an den AFC-Klubwettbewerben austauschen, um alle möglichen Optionen für den Abschluss der Gruppenphasen der AFC Champions League und des AFC Cups zu prüfen, hieß es.

Football: Die amerikanische Football-Profiliga XFL geht nach dem Abbruch ihrer ersten Saison in die Insolvenz. Das bestätigte die recht vielversprechend gestartete Konkurrenz zur National Football League (NFL) am Montag (13.04.2020). Die XFL hatte zuvor bereits den Betrieb eingestellt und laut ESPN am Freitag (10.04.2020) fast alle Mitarbeiter entlassen. "Leider waren wir als neues Unternehmen nicht gegen die harten wirtschaftlichen Einschnitte und Unsicherheiten durch die Coronakrise gefeit" , teilte die Liga mit. Nach nur fünf Spieltagen hatte die XFL mit ihren acht Teams im März aufgrund der Pandemie die Saison unterbrechen müssen.

Montag, 13.04.2020

Fußball/Italien: Giovanni Rezza, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am italienischen Hochschulinstitut für Gesundheit, hat sich gegen eine Wiederaufnahme der Fußballmeisterschaft in der Serie A ausgesprochen. Er könne "keine befürwortende Stellungnahme" abgeben, sagte Rezza am Ostermontag bei einer Pressekonferenz des Katastrophenschutzes zur Corona-Pandemie.

Der Wissenschaftler führte aus: "Es ist eindeutig Sache der Politik, darüber zu entscheiden. Aber es ist ein Sport, bei dem es um Kontakte geht, und diese Kontakte beinhalten ein gewisses Übertragungsrisiko." Das Institut mit Rezza an der Spitze berät die italienische Regierung beim Ergreifen von Maßnahmen gegen Covid-19. Italien überschritt am Montag die Schwelle von 20.000 Coronavirus-Todesopfern. Der Lockdown dauert mindestens bis zum 3. Mai an.

Der italienische Fußballverband FIGC will ab Ende April bei den Spielern Covid-19-Tests durchführen, um damit die Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des Trainings im Profifußball zu schaffen.