Coronavirus - Live-Ticker zu Sportabsagen

DONNERSTAG, 27.02.2020:

Billard-WM

Die Deutsche Billard-Union hat die Weltmeisterschaft im nordrhein-westfälischen Viersen wegen der Krise durch das Coronavirus abgesagt. Das gab die DBU am Donnerstag bekannt. "Die Entscheidung wurde kurzfristig in enger Abstimmung mit der Stadt Viersen und dem Billardweltverband getroffen und war unumgänglich. Trotz des immensen finanziellen Schadens musste diese schwere und schmerzhafte Entscheidung getroffen werden" , sagte DBU-Präsident Helmut Biermann. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller sagte: "Aufgrund der aktuellen Entwicklung hatten wir aber keine andere Wahl, um alle Beteiligten rund um die Billard-WM zu schützen."

Japan-Reise der U20-Fußballerinnen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verzichten die deutschen U20-Fußballerinnen auf ihre für Anfang März geplante Länderspielreise nach Japan. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, sei die Entscheidung zur Absage nach Gesprächen mit " den Gesundheitsbehörden, Experten in den Bereichen Hygiene und Epidemiologie sowie dem Auswärtigen Amt " und im Einvernehmen mit dem japanischen Verband JFA getroffen worden. Die Reise inklusive Testspiel am 7. März gegen die U20-Weltmeisterinnen sollte zur Vorbereitung auf die WM im Sommer in Costa Rica und Panama dienen. "Unter Abwägung aller Aspekte haben wir uns aus Respekt vor den möglichen Begleitumständen dazu entschieden, die Länderspielreise als Vorsichtsmaßnahme abzusagen" , erklärte Britta Carlson, Sportliche Koordinatorin der Juniorinnen-Nationalmannschaften und Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. In Japan, Gastgeber der Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August), waren im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus bis zum Donnerstagvormittag über 180 Infektions- sowie drei Todesfälle registriert.

dpa/sid/red | Stand: 27.02.2020, 16:53