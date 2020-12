Und so lassen manche Infektionen und Ereignisse Zweifel zu, ob die Konzepte immer und überall eingehalten werden - oder an Grenzen stoßen. Die TSG Hoffenheim musste nach zahlreichen positiven Tests komplett in Quarantäne, Ausbrüche gab es in Europa vor allem bei internationalen Spielen. Und Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach veröffentlichte ein Video, bei dem die Spieler nach dem Weiterkommen in der Champions League Arm in Arm in der Kabine sangen. Emotional nachvollziehbar - die Konzepte von DFL und UEFA verlangen jedoch eigentlich die Abstandsregeln auch in den Kabinen. Während im Juni noch ein Friseurtermin von Profifußballern zum Skandal taugte, sind Jubelbilder wie diese oder nach Toren beinahe wieder Gewohnheit geworden.

Das ist möglicherweise gefährlich. Der Epidemiologe Prof. Dr. Markus Scholz von der Universität Leipzig sagte im Gespräch mit der Sportschau, die Gesundheit der Sportler sei akut gefährdet. "Leute spielen mit ihrer Gesundheit, das hat mit Sport nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Risiko", sagt Scholz. "Was ist mit Langzeitfolgen, die man nicht kennt? Das Virus ist auch für gesunde Menschen kein Spaß." Auch die Konzepte können laut Scholz nicht endgültig vor dem Virus schützen. "Man kann gar nicht verhindern, dass Infektionen von außen kommen."

Am Tag nach dem Start des Lockdowns startet die DEL

Doch vorbehaltlich der Verordnungen der Bundesländer wird in Deutschland auch im sogenannten "harten Lockdown" weiter gespielt, nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Am 16. Dezember soll das öffentliche Leben weiter heruntergefahren werden. Nur einen Tag später, am 17. Dezember, startet die Deutsche Eishockey-Liga in ihre neue Saison. Während die Menschen abwägen müssen, mit wem sie Weihnachten verbringen können und mit wem nicht, soll am 28. und 29. Dezember die Elite des europäischen Klubhandballs in Köln um die Champions League spielen.

In Deutschland haben sich mit Stand vom Montag (14.12.2020) nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mehr als 1,3 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Erkrankung an Covid-19 kann bei einem schweren Verlauf tödlich enden. Fast 22.000 Menschen in Deutschland sind seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben. Für den Profisport hatte die Pandemie bislang vor allem finanzielle Folgen. Zahlreiche Klubs beantragten staatliche Hilfe.

nch/js | Stand: 14.12.2020, 15:39