Die Corona-Epidemie legt zunehmend große Teile des öffentlichen Lebens lahm. Im Moment herrscht große Unsicherheit auch über Haftungsfragen, was die Absage von Sportveranstaltungen betrifft. Wer zahlt was? ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam ordnet den aktuellen Stand der Dinge ein.

Die Fußball-Bundesliga spielt ohne Zuschauer im Stadion. Werden die Tickets vom Verein zurückerstattet?

Bräutigam: Die Inhaber eines Tickets haben in so einer Situation ein Recht darauf, dass sie den Ticketpreis zurückbekommen. Falls das bei einzelnen Vereinen im "Kleingedruckten" anders geregelt sein sollte, dann spricht sehr viel dafür, dass das nicht gültig ist. Man kann also ruhig hartnäckig bleiben. Wie das mit der Erstattung dann ganz praktisch läuft, da sind noch viele Fragen offen. Es ist ja auch für die Vereine eine schwierige Situation und nicht ganz leicht zu organisieren. Einen Gutschein für ein anderes Spiel kann man akzeptieren, man kann aber auch auf Geld pochen. Auf jeden Fall sollte man das Originalticket unbedingt aufbewahren.

Was passiert mit Dauerkarten? Muss der Verein hier anteilig zurückzahlen?

Bräutigam: Da gelten im Prinzip dieselben Regeln. Man kann also Geld anteilig zurückverlangen. Falls im Kleingedruckten etwas anderes stehen sollte: Aus meiner Sicht kann ein Verein so eine Teilrückzahlung nicht einfach ausschließen. Zur Not müssten das die Gerichte klären, aber das wäre sicher nur das letzte Mittel.

Was ist mit Hotel- oder Reisekosten?

Bräutigam: Wer da schon etwas bezahlt hat - dieses Geld kann man nur sehr viel schwerer zurückverlangen als den Ticketpreis. Bei Übernachtungskosten wird viel davon abhängen, was mit dem Hotel genau vereinbart ist. Oder ob man eine Reiserücktrittsversicherung hat, die im konkreten Fall eintritt. Immerhin: Die Bahn hat für solche Fälle angekündigt, kulant zu sein und Tickets zurückzunehmen.

Haben beispielsweise die Fußball-Bundesligavereine Versicherungen für solcherlei Fälle? Oder sind sie in diesem Fall sogar über die Deutsche Fußball Liga (DFL) abgesichert?

Bräutigam: Also ich könnte mir vorstellen, dass die DFL quasi übergreifend eine Versicherung für den Bereich Spielausfälle abgeschlossen hat. Das konnte ich noch nicht abschließend klären. Wenn es Versicherungen bei den Klubs oder der DFL gibt, werden gerade alle Akteure sicher fieberhaft prüfen, ob die genau solche "Geisterspiele" wegen einer Epidemie auch wirklich abdeckt. Insgesamt finde ich: Man kann in der aktuellen Situation gerade niemandem verdenken, weder im Sport noch in Wirtschaft Politik oder auch in den Medien, wenn die ein oder andere Frage nicht sofort abschließend geklärt werden kann. Denn gerade ist der Begriff "Neuland" in ganz vielen Bereichen wirklich angebracht.

Fußball-Bundesligavereine haben die "Sicherheit" lukrativer TV-Verträge, die bei "Geisterspielen" auch ohne Fans im Stadion gute Einnahmen garantieren. Wer aber haftet für die Verluste beispielsweise eines Fußball-Viertligisten, der normalerweise vor 12. 000 Zuschauern spielt, jetzt aber nur noch maximal 1.000 Fans ins Stadion lassen darf?

Bräutigam: Wenn keine Versicherung einsteht: niemand. Das ist ziemlich hart, ich weiß. Und das wird bestimmt die Diskussion darüber ankurbeln, ob und wie man Klubs in Not helfen kann, und vor allem wer. Auch wenn es vielleicht nicht die riesigen Summen sind - theoretisch könnte jeder Fan, der schon ein Ticket hat, ja auch sagen: Ich überlege mir nochmal, ob ich Geld zurückfordere. Das muss jeder ganz individuell entscheiden.

Was passiert, wenn ein Veranstalter wegen der Ausfälle pleitegeht? Von wem bekommt der Verbraucher dann sein Geld für ein Ticket zurück?

Bräutigam: Dann kann es sein, dass man auf seinem Geld sitzen bleibt. Man kann theoretisch Geld aus der sogenannten "Insolvenzmasse" bekommen. Aber ob das klappt, ist alles andere als sicher.

Wenn Sportveranstaltungen ganz abgesagt werden, wie zum Beispiel kürzlich ein internationales Badminton-Turnier in Mülheim oder eine Billard-WM in Viersen. Steht der Veranstalter mit seinen Ausgaben wie Werbungskosten, Programmheft, Hallenmiete, Hotelbuchungen alleine da? Oder gibt es hier Finanzhilfen vom Land oder Bund, weil dem Veranstalter ja vom örtlichen Gesundheitsamt die Veranstaltung untersagt wurde?

Bräutigam: Die Absagen haben ja eine rechtliche Grundlage, das "Infektionsschutzgesetz". Darin ist ein Recht auf Ersatz solcher Kosten nach einer Absage nicht vorgesehen. Einen Anspruch auf Ersatz hätte man nur dann, wenn die Behörden bei ihren Anordnungen etwas falsch gemacht haben. Das lässt sich aber erst hinterher klären, oft in langen Gerichtsprozessen. Das schließt finanzielle Hilfen von Bund und Ländern natürlich nicht per se aus. Die wären dann aber freiwillig, also eine politische Frage.

Das Interview führte Olaf Jansen

Stand: 12.03.2020, 14:50