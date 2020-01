Coronavirus stoppt Athleten in Deutschland

Doch nicht nur in China nimmt der Virus Einfluss auf den Sport, auch in Deutschland sind die Folgen der Erkrankungen schon zu spüren. So wird das Leichtathletik-Indoor-Meeting in Karlsruhe am 31. Januar ohne chinesische Athleten stattfinden. "Es waren drei chinesische Athleten eingeplant, die sind aber nicht angereist“ , erklärt Fabian Dürr von dem Karlsruher Veranstaltungsteam.

Leichtathletik-Meetings in Karlsruhe und Düsseldorf betroffen

Ähnlich ist die Situation in Düsseldorf, wo ein Leichtathletik-Meeting am 4. Februar stattfindet. Im Veranstaltungsteam glühen dort aktuell die Drähte, der Umgang mit dem Virus wird diskutiert. "In China selbst wurden die nationalen Leichtathletik-Meisterschaften gerade abgesagt, der Einfluss des Virus wird immer größer“ , sagt Marc Osenberg vom Düsseldorfer Veranstalter.

Der Sportliche Leiter des Meetings wollte der öffentlichen Bekanntgabe des Düsseldorfer Vorgehens am Mittwochmorgen (29.01.20) noch nicht vorgreifen, versichert aber: "Die Gesundheit aller - der Athleten und der Zuschauer - geht natürlich auch bei unserer Veranstaltung vor.“

Große Nervosität herrscht auch in Magdeburg, wo seit Dienstag ein Tischtennis-WorldTour-Event ausgetragen wird - naturgemäß mit einer recht großen Delegation aus China. "Die Chinesen selbst haben große Vorsichtsmaßnahmen getroffen“ , berichtet Simone Hinz vom Veranstalterteam. "Wir haben hier eine etwa 30-köpfige Delegation aus China zu Gast, die aus Peking - also recht weit entfernt vom Coronavirus-Ursprungsort - angereist sind“ , erklärt Hinz.

Ärzte auf der Tischtennis-Tour in Magdeburg im ständigen Einsatz

Während sich die Magdeburger Veranstalter im engen Austausch mit den Vertretern des Internationalen Tischtennis Verbandes ITTF befinden, hat das chinesische Team selbst intensive Vorsichtsmaßnahmen getroffen. "Bereits vor dem Abflug sind alle chinesischen Delegationsmitglieder eingehend untersucht worden und sie werden auch hier täglich von den chinesischen Ärzten gecheckt“ , sagt Hinz.

Während international die Einschränkungen also erst beginnen, sind sie in den unmittelbarer betroffenen Gebieten schon sehr deutlich zu spüren. So wurden neben den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften auch bereits die nationalen chinesischen Winterspiele, die in der Inneren Mongolei stattfinden sollten, abgesagt.

Der Basketball-Weltverband Fiba hat das Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen von Foshan nach Belgrad verlegt. Die Radrundfahrt Tour of Hainan ist ganz abgesagt worden, die chinesische eSport-Liga League of Legends Pro League (LPL) muss pausieren.

Ski-Weltcup vor der Absage

Zudem sollten am 15. und 16. Februar in Yanqing - nicht weit von Peking entfernt - erstmals zwei Ski-Weltcup-Rennen stattfinden. Auch diese, eine Herren-Abfahrt und ein Super-G, die als erster Test für die Winterspiele 2022 dienen sollten, stehen kurz vor der Absage. Starter aus Deutschland wird es dort jedenfalls nicht geben: "Diese Verantwortung werde ich nie und nimmer übernehmen“ , sagte bereits der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier.

Der Präsident des Deitschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, sieht in dem Virus sogar schon "das größte Risiko“ auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. "Das ist ein ernstzunehmendes Problem, weil es keinen anderen Bereich im Leben gibt, der mehr vom internationalen Austausch lebt, als der Sport“ , so Hörmann.

red | Stand: 29.01.2020, 09:44