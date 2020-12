Der Virologe Prof. Dr. Hartmut Fickenscher sagte im Gespräch mit der Sportschau dagegen: "Geisterspiele werden eng gemonitort. Ich selber würde es für vertretbar halten, wenn man Geisterspiele weiterhin durchführt."

Spahn: "Ist nicht bald Winterpause?"

Am Ende zeigte Bundesgesundheitsminister Spahn allerdings, dass er den Sportkalender nicht vor Augen hat. "Außerdem ist doch auch bald Winterpause, oder nicht?"

Der Fußball spielt am 22./23. Dezember noch im DFB-Pokal und fängt am 2. Januar wieder an. Basketball und Eishockey spielen durch, der Handball unterbricht im Januar nicht für eine Pause - sondern für die WM in Ägypten.

Stand: 15.12.2020, 13:43