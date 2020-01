Als Alfred Nakache an einem Morgen im Jahr 1983 im Meer vor Marseille seine tägliche Schwimmrunde absolviert hatte, blieb sein Herz stehen - Infarkt. Der leidenschaftliche Schwimmer starb mit 67 Jahren in seinem geliebten Element - dem Wasser. Die Schwimmwelt hatte einen Helden verloren, dessen Tun und Wirken ganz außergewöhnlich vedeutlichte, zu welcher Kraft, Energie und Überlebenswillen der Sport verhelfen kann.

1944 nach Auschwitz deportiert

Nakache ist - nach dem Wissensstand der Historiker - der einzige Auschwitz-Überlebende, der sowohl vor als auch nach dem zweiten Weltkrieg an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Als algerischstämmiger Franzose mit jüdischen Wurzeln war der Vorkriegs-Sportheld einer der Protagonisten, der dem französischen Schwimmteam in Berlin 1936 einen vielumjubelten vierten Platz in der Staffel vor Deutschland einbrachte.

Nakache wurde im Januar 1944 nach Auschwitz deportiert. Er überlebte und trat 1948 bei den Olympischen Spielen wieder für Frankreich an - im Schwimmen und auch im Wasserball-Team. Mit den Wasserballern kam er auf Platz sechs, über 200 Meter Brust wurde Nakache Zwölfter. Die Ungeheuerlichkeit seiner Leistung gewinnt an Schärfe bei einem genaueren Blick auf Nakaches Leben.

Französischer Topstar in den 30ern

Nakache wurde 1915 in Constantine in Algerien geboren, seine Eltern hatten jüdische Wurzeln. Er fiel bald als außerordentliches Sport-Talent auf, als gut aussehener Champion wurde er Anfang der 30er nach Paris eingeladen. Dort errang er ab 1933 eine französische Meisterschaft nach der anderen, wurde als einer der Topstars der Olympiamannschaft gefeiert, die 1936 nach Paris entsandt wurde. Als die 4 x 200 Meter Staffel mit Nakache an der Spitze das deutsche Quartett hinter sich ließ, jubelte ganz Frankreich.

Nakaches Heldenstatus in Frankreich schützte ihn nach der Besetzung Frankreichs 1940 nicht vor dem zunehmenden Druck des Nazi-Regimes. 1943 durfte er nicht mehr an den französischen Meisterschaften teilnehmen, im Dezember des Jahres wurde er zusammen mit Tochter Annie und Ehefrau Paule in Toulouse verhaftet und wenige Wochen später nach Auschwitz deportiert.

Im Lager aufs Schlimmste gepeinigt

Nakache, der wohl erst nach dem Krieg erfuhr, dass seine Tochter und Frau offenbar schon am Ankunftstag in Auschwitz ermordet worden waren, wurde von den Nazis im Lager aufs Schlimmste gepeinigt. Ihn, den verhassten Sportler-Feind, drangsalierten die Schergen aufs Übelste. Nakache musste durch Abwasser schwimmen, Stöckchen apportieren, wurde gedemütigt. Heimlich trainierte er im Löschwasserbecken des Lagers, unter dem Schutz von ein paar Freunden, die ihn warnten, wenn Aufseher im Anmarsch waren.