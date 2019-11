Laura Dahlmeier - als Bergläuferin auf neuen Wegen

Sportschau. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 15.11.2020. ARD.

Für Laura Dahlmeier ist es Neuland: Die Berglauf-WM in Argentinien. Was als Spaß nach der Biathlon-Karriere begann, mündet nun in der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Patagonien.

