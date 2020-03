Coronavirus: Wie der Sport sich selbst aus dem Spiel nimmt

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:59 Min. . ARD.

Fußball - DFL will wegen Coronavirus Spielbetrieb in 1. und 2. Bundesliga ab Anfang nächster Woche bis zum 2. April aussetzen. Paderborn-Trainer Baumgart unter Corona-Verdacht, Spiel Düsseldorf-Paderborn auf der Kippe, Innensenator hat Montagspiel Bremen-Leverkusen abgesagt, englische Premierleague sagt alle Spiele bis 3. April ab, UEFA entscheidet: keine Europapokalspiele in der kommenden Woche / Formel 1: Rennen in Australien und Vietnam wegen Coronavirus abgesagt. | audio