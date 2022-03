Wasserballer Nagaev aus der Ukraine mit "zwei Herzen"

Mittagsmagazin. . 02:55 Min. . Verfügbar bis 23.03.2023. Das Erste.

Wasserball-Profi Ivan Nagaev von Waspo 98 Hannover spürt durch den Krieg in der Ukraine eine innere Zerissenheit. Er ist in Russland geboren und in der Ukraine aufgewachsen.