Turnier in den Niederlanden und Polen Volleyball-WM: Modus, Favoriten, deutsche Chancen Stand: 20.09.2022 14:34 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen eine schwierige Gruppe erwischt. Alles, was man zum Turnier wissen muss.

Der Modus

Gastgeber des WM-Turniers sind die Niederlande und Polen. Das Eröffnungsspiel geht am 23. September über die Bühne, das Finale steigt am 15. Oktober. 24 Mannschaften nehmen an der Endrunde teil. Es gibt vier Gruppen mit je sechs Teams. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die zweite Runde.

Dort gibt es zwei Gruppen mit je acht Teilnehmern. Dabei nehmen die Teams die Punkte aus der ersten Runde mit. Die jeweils vier besten Mannschaften ziehen in die K.o.-Runde ein, die mit dem Viertelfinale startet.

Es gilt die international übliche Punktwertung. Bei einem 3:0 oder 3:1-Sieg erhält der Sieger drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer.

Die deutschen Gegner

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen trifft zum Auftakt am 25. September in Arnheim auf Bulgarien. Weitere Gegner in der schwierigen Gruppe C sind Olympiasieger USA und Weltmeister Serbien sowie Kanada und Kasachstan. Heynen sieht die Gruppe als "die stärkste im Turnier, mit zwei absoluten Weltklasseteams, die um den Gruppensieg spielen werden. Kanada, Bulgarien und Deutschland werden die drei Teams sein, die um das Weiterkommen streiten werden."

Die Form des deutschen Teams

Den letzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft hat das Team gewonnen und dabei ein eindrucksvolles Comeback gezeigt. Die Mannschaft bezwang in der Generalprobe zuletzt den Olympiazweiten Brasilien mit 3:2 (23:25, 16:25, 25:21, 25:19, 15:13). Deutschland lag in Berlin bereits mit 0:2 Sätzen zurück, schaffte dann aber die Aufholjagd. Den Einzug in die Finalrunde der Nationenliga hatte das Team im Juli allerdings verpasst.

Die Favoriten

Olympiasieger USA und Weltmeister Serbien sind die Topfavoriten auf den Titel. Chancen haben gewiss auch China, Italien, Gastgeber Niederlande, Brasilien und Japan.

Das deutsche Team gehört nicht zum Favoritenkreis. Kapitänin Jennifer Janiska betonte aber, dass die Mannschaft bei der WM "die Vorrunde ganz klar überstehen" wolle.

Die Bedeutung des Turniers für Trainer Heynen

Heynen sieht die Weltmeisterschaft als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024. Es komme darauf an, dass "wir gut spielen und das Gefühl haben, eine Mannschaft zu sein, die nach der WM sagt, das war nur Schritt eins" , sagte der Belgier. "Das große Ziel" , erklärte Heynen, "ist, in drei Jahren wieder bei Olympia zu sein".

Zuletzt hatten die deutschen Volleyballerinnen 2004 an den Spielen teilgenommen. Das WM-Ergebnis, "ob wir Platz sieben, 16 oder 23 holen, ist wichtig, aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft sagt, ja, wir sind unterwegs zu Olympia".

Deutsches Abschneiden bei WM-Turnieren

Seit 1974 ist Deutschland bei der WM, die alle vier Jahre ausgetragen wird, immer dabei. Größter Erfolg war ein fünfter Platz 1994. 2018 in Japan war das Team in Runde zwei gescheitert.