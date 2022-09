Volleyball-WM Deutschland gewinnt Auftakt gegen Bulgarien Stand: 25.09.2022 21:10 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen um Kapitänin Jennifer Janiska sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft gestartet.

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen gewann am Sonntag (25.09.2022) im niederländischen Arnheim 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21) gegen Bulgarien. Dabei hatte die Mannschaft um Kapitänin Jennifer Janiska in vier umkämpften Sätzen einige Probleme, konnte sich aber am Ende dennoch durchsetzen.

Der Belgier Heynen, von 2012 bis 2016 beim Deutschen Volleyball-Verband (DVV) Trainer der Männer, betreut zum ersten Mal eine Frauen-Mannschaft.

Eine WM-Medaille hat Deutschland noch nie gewonnen

In der Sechsergruppe C geht es für die DVV-Auswahl schon am Montag (26.09.2022) mit dem Spiel gegen Kasachstan weiter, danach warten in Lodz Titelverteidiger Serbien (Donnerstag), Olympiasieger USA (Freitag) und Kanada (Samstag).

Die ersten vier Teams schaffen es in die zweite Gruppenphase. Die deutschen Frauen haben noch nie eine WM-Medaille gewonnen.