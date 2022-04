Friedrichshafen wehrt Matchbälle ab und gewinnt noch gegen Berlin

Das Team vom Bodensee gewann das erste Spiel der Finalserie nach dem Modus "best of five" bei Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys dank großer Moral mit 3:2 (18:25, 25:27, 26:24, 25:21, 16:14). Am Mittwoch steht Spiel zwei der Serie im Süden der Republik an.

Die Berliner, die die vergangenen fünf Finalduelle für sich entschieden hatten, zeigten sich vor dem Auftakt hochmotiviert. "Den Titel zu holen, das ist so ein schönes Gefühl, das kann man nicht häufig genug wiederholen" , sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.