Volleyball - Berlin macht deutsche Meisterschaft perfekt

Die Berlin Volleys haben mit einem souverän herausgespielten 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)-Sieg beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen erneut die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft des französischen Trainers Cedric Enard entschied die Playoff-Serie Best of five mit 3:0-Siegen für sich und sicherte sich am Donnerstag den elften Meistertitel in der Vereinsgeschichte und den fünften in Folge.