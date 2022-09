Sieg gegen Brasilien Deutsche Volleyballerinnen gewinnen WM-Generalprobe Stand: 17.09.2022 20:28 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihren letzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft gewonnen und dabei ein eindrucksvolles Comeback gezeigt.

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang bei der Generalprobe am Samstag (17.09.2022) den Olympiazweiten Brasilien mit 3:2 (23:25, 16:25, 25:21, 25:19, 15:13). Deutschland lag in Berlin bereits mit 0:2 Sätzen zurück, schaffte dann aber die Aufholjagd.

Der Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen: Vital Heynen.

In der kommenden Woche beginnt die WM in den Niederlanden und Polen (23. September bis 15. Oktober), Deutschland trifft zum Auftakt am 25. September in Arnheim auf Bulgarien. Weitere Gegner in der schwierigen Gruppe C sind Olympiasieger USA und Weltmeister Serbien sowie Kanada und Kasachstan.

Heynen: "Stärkste Gruppe"

Heynen sieht die Gruppe als "die stärkste im Turnier, mit zwei absoluten Weltklasseteams, die um den Gruppensieg spielen werden. Kanada, Bulgarien und Deutschland werden die drei Teams sein, die um das Weiterkommen streiten werden."

Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die zweite Runde. In dieser waren die deutschen Frauen bei der vergangenen WM 2018 in Japan gescheitert, am Ende erreichten sie dort den elften Platz.