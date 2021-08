Start der Volleyball-EM - Modus, Favoriten, deutsche Chancen

Wie sieht der EM-Modus aus?

24 Teams starten bei der Europameisterschaft. Das sind genauso viele wie bei der EM 2019 - wo zum ersten Mal mit so vielen Mannschaften gespielt worden war. Sie werden auch diesmal wieder in vier Gruppen (A-D) mit sechs Teams aufgeteilt.

Die besten vier Mannschaften (insgesamt 16) jeder Gruppe kommen ins Achtelfinale. Die Partien werden dabei nicht neu ausgelost, sondern über Kreuz ermittelt (A1 vs. C4, A2 vs. C3, C1 vs. A4, C2 vs. A3, B1 vs. D4, B2 vs. D3, D1 vs. B4, D2 vs. B3). Es folgt das Viertelfinale, in dem die Mannschaften aufeinandertreffen, die ihr Achtelfinale im gleichen Land gespielt und gewonnen haben.

Wann geht es für das deutsche Team los?

Das deutsche Team wird am Freitag (03.09.2021) um 16 Uhr in Tallinn mit dem Spiel gegen Kroatien starten. Die Mannschaft von Trainer Andrea Giani wird alle Vorrundenpartien in der estnischen Hauptstadt bestreiten.

Deutschlands Trainer Andrea Giani jubelt

Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind Frankreich, Estland, Lettland und die Slowakei. Die Volleyballer haben eine machbare Gruppe erwischt - das Weiterkommen sollte möglich sein.