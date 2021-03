Volleyball - Berlin hält Düren in Schach

Die Düren Powervolleys waren dicht dran an einer Überraschung in den Halbfinal-Playoffs der Volleyball-Bundesliga. Doch am Ende behielt Titelverteidiger Berlin Volleys im entscheidenden dritten Spiel knapp die Oberhand.